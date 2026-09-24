Tensión por el Presupuesto 2027: el PRO de Mauricio Macri rechazó recortes en discapacidad

En vísperas del debate legislativo sobre el proyecto de Presupuesto 2027, el partido PRO, presidido por el expresidente Mauricio Macri, emitió un severo comunicado oficial para desmarcarse de las modificaciones y recortes contemplados para el área de discapacidad.

A través de un documento público, la fuerza política ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal, pero estableció un firme límite ético respecto de la contención social a los sectores vulnerables.

"En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó"

Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de… — PRO (@proargentina) September 23, 2026

El pronunciamiento del espacio opositor cuestionó el rumbo fijado por el Poder Ejecutivo nacional y la redacción final enviada por el Ministerio de Economía:

Inconvenientes en la gestión: El texto subrayó que la Casa Rosada volvió a incurrir en diagnósticos erróneos sobre el abordaje integral de la discapacidad.

Impacto en prestaciones y pensiones: Advirtió que las pautas presupuestarias propuestas debilitan los instrumentos destinados a garantizar la atención médica, terapéutica y las pensiones no contributivas.

Límites al acompañamiento político: Destacó que el apoyo a las reformas económicas no implica la convalidación de medidas que dejen desprotegidas a las familias del sector.

"Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos", sostiene la declaración oficial.

Escenario de fricción con La Libertad Avanza

La postura adoptada por la cúpula del PRO profundiza la tensión política en el Congreso alrededor de las partidas elaboradas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El pronunciamiento del partido de Mauricio Macri se suma a los cortocircuitos previos dentro de la propia coalición oficialista, donde la senadora nacional Patricia Bullrich llegó a tildar de "bomba atómica" el borrador del Presupuesto enviado a la Cámara de Diputados.

Con esta decisión, el PRO anticipó que dará una discusión rigurosa artículo por artículo de cara al tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto 2027.