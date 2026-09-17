Al término de la sesión en el Senado donde se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el proyecto de Presupuesto 2027 y se desmarcó abiertamente de las partidas destinadas al área de Discapacidad.

En declaraciones brindadas a la señal A24, la senadora nacional expresó su profundo malestar por la falta de consulta previa en las decisiones del Poder Ejecutivo: “Quiero una mesa donde las cosas se discutan. La gente va a pensar que el Gobierno es insensible”, sostuvo, marcando una clara distancia respecto al rumbo de los recortes.

#LaLibertadAvanza 🏛️💣 Bullrich cruzó al Gobierno por el Presupuesto 2027: “No pueden enviar esta bomba atómica”



La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó con dureza aspectos del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso. La… pic.twitter.com/A3oDgC4Sid — ANDigital (@ANDigitalOK) September 17, 2026

Cortocircuitos por los recortes en Discapacidad

La tensión interna escaló mientras la Cámara de Diputados se disponía a debatir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Según reveló la propia legisladora, los diputados del bloque oficialista tomaron conocimiento de los recortes en discapacidad durante la madrugada, a tan solo unas horas del inicio de la reunión de comisión.

Sobre esta falta de coordinación, la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta fue contundente: “No pueden enviar esta bomba atómica. Se tiene que discutir antes, no podemos enterarnos por los diarios. Acá hay un error no forzado que te puede hacer perder el partido”, remarcó.

Las declaraciones públicas de Bullrich ratifican el descontento que venía mostrando en los pasillos del Congreso, donde ya había manifestado no estar al tanto de las modificaciones en la Ley de Presupuesto. El contrapunto expone una inédita fisura en la estrategia del oficialismo parlamentario ante la discusión del paquete fiscal del próximo año.