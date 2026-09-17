jueves 17 de septiembre de 2026 - Edición Nº4562

Política | 17 sep 2026

Presupuesto 2027

Patricia Bullrich se desentendió del nuevo ajuste en discapacidad: “No estaba enterada”

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”,

Patricia Bullrich.
TAGS: PATRICIA BULLRICH, PRESUPUESTO, AJUSTE, DISCAPACIDAD, RECORTES

La titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que no estaba al tanto de los recortes en el área de discacidad contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 recientemente presentado por el Gobierno de Javier Milei y reconoció que “esto resiente un poco las relaciones”.

“No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, enfatizó la exministra de Seguridad cuando fue consultada por esta nueva poda a uno de los sectores más vulnerables.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, reforzó la legisladora oficialista.

Acto seguido, manifestó en declaraciones a Radio Rivadavia que “el tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”.

“Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, acotó Bullrich.

“No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”, completó.

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