Milei negó recesión: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”

El presidente de la Nación, Javier Milei, negó que la Argentina esté en recesión y objetó la postura de algunos analistas sobre la actividad económica, al advertir que “los indicadores están arrojando cualquier cosa”, en alusión directa a los últimos datos publicados por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que elabora el INDEC.

El líder libertario sostuvo en declaraciones a LN+ que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales” y “estamos en niveles máximos de PBI”, por lo que proyectó “cuatro años de crecimiento”.

“No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”, bramó el mandatario y consideró que algunos celebran los datos adversos por “el odio que le tienen a este gobierno”.

💬 "Entiendo que cuando aparece un número malo vayan y lo festejen por el odio que les genera este gobierno"@JMilei cuestionó a los economistas de la oposición por celebrar los indicadores desfavorables y defendió los resultados de su gestión económica.



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Luego explicó que se considera recesión cuando se ingresa en un proceso de dos trimestres consecutivos de caída y cuestionó a los indicadores desestacionalizados. “Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal. En la serie del EMAE -el Estimador Mensual de la Actividad Económica- figura que tenemos mucha volatilidad”, arguyó.

“Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatros años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI”, insistió Milei.

Asimismo, puso de relieve que “la economía está reasignando recursos” y además “está cambiando la modalidad de consumo”. También dijo que hay numerosas inversiones a la espera y que el país tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene”.

💬 "Vamos a lograr 4 años seguidos de crecimiento"@JMilei descartó que la economía esté en recesión, argumentó que se atraviesa una desaceleración del ritmo de expansión y defendió el rumbo de la actividad económica.



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En cuanto a la suba de la desocupación, el jefe de Estado consignó que se trata de números que “no son sustancialmente distintos a los de 2023” y argumentó que el promedio histórico de la Argentina es de 9,8%. “No tenemos un problema”, resumió.

“Además, el aumento de desempleo -que no lo es porque se trata de un reacomodamiento de recursos- tiene mucho más que ver con la expansión de la oferta de más gente buscando trabajo. Durante este gobierno se crearon más de 500 mil puestos de trabajo y, si uno toma los que echamos del sector público, se crearon 600 mil, lo que no se hacía desde el 2011. El salto de la informalidad empezó a subir en 2020, con la pandemia”, cerró Milei.