Roberto Feletti alertó por una Argentina con estanflación “Caputo vendió todos los bonos”

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, exteriorizó su preocupación por la situación financiera y económica del país, atento a la suba del riesgo país, la falta de acumulación de reservas y la ausencia de herramientas para revertir el escenario. “Estás entrampado entre devaluación y recesión”, resumió.

“Más allá de lo que diga yo, lo que digan otros colegas, es importante lo que dijeron los agentes económicos. Fueron a Wall Street el ministro de Economía con su equipo a generar confianza. Normalmente ellos hacen esos encuentros, road shows que se llaman, para generar confianza y a la vuelta los principales agentes económicos vendieron todo el riesgo argentino, vendieron todos los bonos argentinos”, expuso.

🗨️ "Caputo fue a Wall Street a generar confianza y a la vuelta los agentes económicos vendieron todo el riesgo argentino"



🗣️ Roberto Feletti, economista y ex Secretario de Comercio de la Nación, a @Gatosylvestre

y equipo.



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Para el economista, esa reacción constituye una señal particularmente significativa para el equipo económico. “Ese es el golpe más duro al equipo económico de este tiempo”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

“Estanflación”

Feletti también hizo referencia a la evolución de la actividad económica y planteó que el deterioro financiero se produce en paralelo con una situación recesiva. “Después tenés que agregar la gravedad de la recesión, con caídas interanuales en la industria del 4,6 %, 3,3 % en la construcción, generadores de empleo que se derrumban”, precisó el exdiputado nacional.

En ese sentido, sumó a su diagnóstico los niveles de pobreza y sostuvo que “el país está en estanflación, está con una inflación sostenida y en recesión”.

Según su análisis, el escenario actual representa un quiebre respecto de los resultados que el Gobierno esperaba obtener después de más de dos años de gestión. “Todo el esfuerzo que hizo la mayoría del pueblo argentino, con dolor, para lograr un escenario mejor al cabo de dos años y medio largos, acaba de ser roto en el recorrido que hicieron por Wall Street en la Asamblea de Naciones Unidas”, sostuvo.

Falta de reservas

Uno de los principales puntos planteados por Feletti fue la dificultad del Gobierno para acumular reservas internacionales. Afirmó que el esquema económico perdió capacidad para generar un respaldo suficiente en dólares y vinculó esa situación con la suba del riesgo país.

“El propio Presidente y su equipo económico hoy no pueden, en primer lugar, estabilizar la economía desde el lugar que hay que estabilizarla, que es juntar dólares en el Banco Central”, afirmó.

En esa línea, consignó que las reservas brutas se encuentran en torno de los 48.000 millones de dólares y cuestionó que, pese al superávit comercial, no se haya producido una acumulación equivalente de divisas.

Feletti también hizo referencia a los vencimientos de deuda y a las declaraciones de Caputo sobre el uso de reservas del Banco Central para afrontar compromisos externos. “El ministro Caputo dijo que este año iba a recurrir a 6.700 millones de dólares del Banco Central para pagos de deuda y el año que viene a 4.900 millones. Esas cifras no están”, puntualizó el economista.

“Esto explica la suba del riesgo país, no es que es un invento”, reiteró Feletti.

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el dirigente peronista también describió un cambio en el comportamiento de los inversores y agentes económicos. Según planteó, el escenario de incertidumbre está llevando a desarmar posiciones en activos argentinos denominados en pesos.

“Todos los agentes económicos están desarmando posiciones en activos financieros en pesos, ajustables por tasa, por precio, no importa, y están buscando refugio en el dólar”, señaló.

En ese marco, estimó que las personas físicas están adquiriendo entre 3.000 y 3.200 millones de dólares mensuales y volvió a poner el foco en la dificultad del Banco Central para incrementar sus reservas. “Si se mide el saldo comercial, el superávit de balanza comercial en dos años y medio, es decir, 2024, 2025 y la mitad del 2026, tenés una oferta de divisas de 45.000 millones de dólares netos ¿Dónde están?”, preguntó.

“Entrampado entre devaluación y recesión”

Consultado sobre la posibilidad de que las tensiones financieras se profundicen durante 2026, Feletti vinculó el problema con el esquema de estabilización adoptado por el Gobierno. “Cuando vos aspirás a anclar la estabilización en recesión, que es lo que el Gobierno hizo, y no en juntar dólares en el Banco Central y tener realmente equilibrios macroeconómicos sólidos y un programa de deuda sustentable, te encontrás con que el único anclaje es que la gente no consuma para mantener la estabilidad”, explicó.

Según su interpretación, la persistencia de la caída de la actividad comienza a trasladarse al sistema financiero porque los agentes económicos cuestionan la sustentabilidad del esquema. “Empieza una polea de transmisión hacia el sector financiero”, afirmó.

Feletti sostuvo además que la economía ya se encuentra técnicamente en recesión. “Lo acabo de confirmar en las propias mediciones oficiales. Dos trimestres de caída”, indicó.

“El presupuesto que presentan es un presupuesto de ajuste y vuelven a ratificar una política de contracción fiscal y vuelven a ratificar una política de valorización financiera. No tenés herramientas para salir de esto. Estás entrampado entre devaluación y recesión”, graficó.

“El equipo económico ha mostrado una impericia enorme al ir a recorrer a los fondos de inversión y recibir inmediatamente una venta de bonos argentinos”, mientras “el Presidente está fuera de la realidad, está diciendo que la realidad no es la que es”, concluyó.