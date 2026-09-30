Los US$ 565.000 de Manuel Adorni: la Justicia pide abrir sus billeteras cripto

La Justicia Federal solicitó nuevas medidas para determinar si la explicación brindada por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de parte de su patrimonio puede ser corroborada. En concreto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir la situación económica del dirigente libetario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que alcanzaron la mayoría de edad.

Del mismo modo, instó a levantar el secreto fiscal y realizar una verificación técnica de las ocho direcciones de Bitcoin que el exministro coordinador habría utilizado antes de ingresar a la función públicas, las cuales deben ser aportadas en sobre cerrado y lacrado.

De acuerdo a lo informado por el diario Ámbito, el objetivo de la investigación es contrastar la explicación presentada por la defensa, según la cual el capital utilizado a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar generado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio.

Por eso, Pollicita consideró necesario retroceder en el tiempo y reconstruir la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de su vida económica activa, es decir desde que alcanzaron la mayoría de edad.

El instructor pidió acceder a la información que posee ARCA sobre sus declaraciones juradas, bienes, ingresos, situación tributaria y “todo otro dato patrimonial”.

Además, solicitó reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo fecha, monto, entidad interviniente, desti declarado —ahorro, tenencia, turismo u otro— y el resultado de la validación efectuada por el organismo.

También busca tener información sobre todos los inmuebles que hayan estado a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado, la cual deberá incluir fechas de adquisición y transferencia, porcentaje de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras.

También se requirió a la DNRPA información sobre todos los automotores y motovehículos que hayan registrado, con datos sobre dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja y prendas. A su vez, la IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si alguno de los dos integró sociedades, asociaciones o fundaciones, ya sea como socio, accionista, integrante de órganos de administración o fiscalización o apoderado.

La Fiscalía también pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, sus títulos, números y fechas de matriculación y eventuales suspensiones o bajas.

Casi 600 mil dólares en bitcoin

Según argumentó la defensa, Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. De acuerdo con esa explicación, la liquidación de esas tenencias le habría permitido obtener US$ 591.544,61.

Esas operaciones serían, según la defensa, el origen de los US$ 565.000 en efectivo en el país que fueron declarados en la Declaración Jurada Inicial 2023 —Rectificativa 1— bajo el rubro “venta de activos”.

Personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizará una “verificación criptográfica” para comprobar si las firmas obtenidas corresponden efectivamente a las direcciones de bitcoin investigadas.

