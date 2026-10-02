Pantallas en la adolescencia: promedio de 6 horas por día entre estudiantes porteños

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires compartió una entrevista con Fabricio Ballarini, biólogo e investigador del CONICET y del ITBA, con quien llevó adelante un estudio sobre el uso de pantallas y el bienestar socioemocional de los estudiantes porteños.

La entrevista fue realizada por Samanta Bonelli, directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. La conversación repasa los principales resultados de la investigación, realizada sobre una muestra representativa de 3.200 estudiantes de primer y cuarto año de 93 escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad.

Uno de los datos centrales es el tiempo de uso de pantallas: a diferencia de otros estudios que se basan en lo que los propios estudiantes dicen usar, esta investigación midió el tiempo real a partir de los reportes de salud digital de los celulares.

El resultado arrojó un promedio de entre 6 horas y 6 horas y 20 minutos por día, un valor más alto que el de otros estudios previos y que, según explica Ballarini, ya no muestra grandes diferencias entre los estudiantes más chicos y los más grandes como ocurría antes.

La entrevista también repasa otros hallazgos del estudio, como el predominio de TikTok entre las aplicaciones más usadas y su relación con un mayor tiempo de pantalla, y el impacto que el formato de videos muy cortos puede tener en la capacidad de retención y aprendizaje.

Ballarini explica además cómo se vincula el uso problemático del celular —no solo la cantidad de horas— con indicadores de bienestar emocional y con la calidad del sueño de los estudiantes.

En la conversación también se abordan las acciones que impulsa el Ministerio a partir de estos resultados, como la prohibición del uso de celulares en las escuelas, y el programa de compromiso familiar, que ya reúne la firma de más de 100 mil familias para acordar reglas de uso del celular en el hogar.