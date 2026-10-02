Aseguran que “no hay manera” de justificar el origen de la fortuna de Manuel Adorni

El especialista en infraestructura y datos en blockchain, Martín Romeo, querellante en la causa por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, detalló las inconsistencias detectadas en la defensa del exjefe de Gabinete ante la Justicia.

“Adorni dice que las operaciones las hace de forma personal, esto para justificar que las hizo en efectivo y en negro, porque de esa manera no hay trazabilidad previa”, contextualizó el especialista que acompañó la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

Asimismo, indicó que de acuerdo con el relevamiento técnico, los movimientos informados no coinciden con los registros públicos del propio dirigente libertario. “Para averiguar en qué fechas se hicieron las operaciones, vimos las redes sociales para constatar en qué lugares estaba, y te encontrás en la tercera declaración que no estaba en la Argentina”, reveló.

En igual tono, Romeo precisó que el cruce de información geográfica y horaria resulta determinante: “Lo que rompe la declaración de Adorni es que en una de las declaraciones estaba en Chile cuando había dicho que estaba en Argentina. En otras, los horarios no coinciden”.

“Investigamos que sí hizo operaciones contra bancos digitales. Cuando esto ocurre, por medio de un exhorto le podés pedir información y te la tienen que dar. Si no son de él esos fondos, no tiene manera de justificarlos”, aseveró el especialista.

En declaraciones a Radio Provincia, puso de relieve que “lo que sospechan los denunciantes y el propio fiscal es que su patrimonio proviene de enriquecimiento ilícito”.

“Adorni compró billeteras virtuales para justificar ingresos; creemos esto porque el relato de su declaración no condice con lo que tienen esos datos, donde no hay grises: o es blanco o es negro”,resumió.

Finalmente, cuestionó al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, porque “para lo único que movió el culo fue para sacarnos de la querella. Hubo algún ocultamiento de pruebas: nosotros llegamos a conseguir el nombre del cuevero que hoy está imputado, y que también comparte abogado con Adorni. Taiano parece ser más abogado de los imputados que fiscal”.

