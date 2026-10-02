El Gobierno anunció “trabajo preventivo y transversal” por el fenómeno El Niño

El vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó en nombre del Gobierno nacional su “más sentido pésame” a la familia y seres queridos del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció este martes. Además, repasó las medidas del Gobierno nacional frente al próximo fenómeno de El Niño y las principales novedades de gestión.

Queremos expresar en nombre del Gobierno Nacional nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del Senador Nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy.



Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a… pic.twitter.com/F5i2rfnPDw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

El portavoz informó que la banca que ocupaba Pagotto será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes. Asimismo, acompañó a “sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza y a todo el pueblo riojano en este momento”.

Por otra parte, Ravier explicó que durante los últimos meses de este año y el primer semestre de 2027 se desarrollará el fenómeno de El Niño con intensidad alta, lo que podría generar precipitaciones por encima de lo normal durante la primavera y el verano, especialmente en la Cuenca del Plata y la Región de Cuyo.

Ante este escenario, el Gobierno nacional lleva adelante un trabajo preventivo y transversal, en articulación con las provincias y los municipios, para anticipar posibles impactos sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, asumió la coordinación de las acciones nacionales y puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027.

En este marco, se fortalecieron los sistemas de alerta y monitoreo meteorológico e hidrológico, se prepararon equipos de rescate y asistencia y se realizan tareas de mantenimiento preventivo de rutas nacionales.

SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO Y LAS TAREAS COORDINADAS DE DEFENSA, SEGURIDAD, ECONOMÍA, SALUD Y TRANSPORTE



Durante los últimos meses de este año y el primer semestre del año próximo, se desarrollará el fenómeno El Niño con intensidad alta. En Argentina se esperan precipitaciones por… pic.twitter.com/TYwCR8CHEW — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

En materia de gestión, el funcionario destacó la entrada en vigencia del sistema acusatorio en el distrito judicial de La Plata y anticipó su próxima implementación en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba; anunció la primera Ronda de Negocios RIGI, que tendrá lugar el 29 de octubre en Rosario; y brindó novedades en materia de Turismo.

En Defensa, destacó el proceso de puesta en valor de Fabricaciones Militares y la incorporación de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas, entre ellos el segundo lote de seis aviones F-16. En cuanto a Cancillería, informó sobre los avances alcanzados con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en materia de inversiones y comercio.

Asimismo, se refirió a la cuestión Malvinas y a la decisión del Gobierno nacional de iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a las actividades hidrocarburíferas del Reino Unido en la plataforma continental argentina.

ARGENTINA INTIMÓ AL REINO UNIDO A FRENAR LAS EXPLOTACIONES ILEGALES EN MALVINAS



Frente al accionar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, el Presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a… pic.twitter.com/hMijDILjBw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

“La Argentina intimó formalmente al Reino Unido a que en el plazo de dos semanas impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Si el Reino Unido no cumple con este requerimiento, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos”, resumió.