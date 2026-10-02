En la antesala del partido amistoso frente a Bolivia, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó este martes 29 de septiembre una conferencia de prensa en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza. Durante la jornada, el entrenador dio precisiones sobre el estado de la negociación para extender su vínculo contractual hasta 2028 (con opción a 2030) y aclaró el plan trazado respecto al futuro de la camiseta número 10.

Scaloni confirmó el inicio del diálogo formal con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tras el vencimiento de su contrato estipulado para diciembre de 2026.

"La predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar, intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. Las ganas están", manifestó el DT albiceleste.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia de prensa del entrenador de #Argentina, Lionel Scaloni. — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026

Qué pasará con la camiseta 10 de la Selección tras la despedida de Messi

Consultado sobre quién heredará el histórico dorsal tras el encuentro de despedida que disputará Lionel Messi el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, el entrenador fue categórico respecto de los próximos compromisos ante Bolivia y Burkina Faso:

Sin uso en el corto plazo: Confirmó que ningún jugador vestirá la 10 en los amistosos inmediatos. "En estos partidos no tenemos obligación; hasta que sea el partido de Leo no se lo daremos a nadie", ratificó.

Heredero definitivo: Descartó la rotación continua del número entre convocados. "Después, a partir de ese encuentro, veremos a quién se la damos. La idea es que se la quede alguno, con lo lindo que es llevarla", explicó el DT, agregando que la elección aún no está definida.

#SelecciónMayor 🇦🇷⚽ Lionel Scaloni habló de su renovación y confirmó qué pasará con la 10 de Messi



En la previa del amistoso ante Bolivia, Lionel Scaloni confirmó que ya comenzaron formalmente las conversaciones con la AFA para extender su contrato al frente de la Selección… pic.twitter.com/IRpT2T8jiw — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Proyecto deportivo, renovación y desmentida sobre River

Respecto a las condiciones para cerrar su continuidad al frente del equipo nacional, Scaloni puso el acento en el proyecto deportivo y la renovación del plantel: