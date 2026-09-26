La AFA confirmó el inicio de las negociaciones para la renovación del contrato de Lionel Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente el comienzo de las negociaciones para extender el vínculo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. A través de una publicación en los canales oficiales del equipo albiceleste, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia formalizó la apertura de las charlas de cara al próximo ciclo de trabajo.

"Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", anunció el comunicado oficial publicado en redes sociales.

La confirmación dirigencial llegó pocas horas después de la conferencia de prensa que brindó el director técnico en el predio de la AFA en Ezeiza, donde dejó clara su voluntad de continuar en el cargo tras los próximos compromisos internacionales.

Las frases clave de Scaloni en Ezeiza sobre su continuidad

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

Durante su contacto con los medios de comunicación en el predio de Ezeiza, el entrenador de la Scaloneta ratificó el último jueves su predisposición para extender su contrato y abordar la reconstrucción generacional del plantel:

Ganas de continuar: "Las ganas de seguir están. Ganas seguro que hay de estar acá. Está la predisposición máxima para sentarse".

Sentido de pertenencia: "El lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar", sostuvo el DT santafesino de manera categórica ante la prensa.

Detalles por pulir: "Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa".

Próximos compromisos y el partido despedida de Lionel Messi

El inicio de las gestiones contractuales coincide con los entrenamientos de la Selección en Ezeiza para afrontar la ventana de partidos amistosos. La serie de cotejos internacionales incluirá el encuentro ante Benín, marcado como la despedida formal de Lionel Messi ante el público local vistiendo la camiseta argentina.

Al respecto, Scaloni enfatizó el valor del homenaje al capitán: "Deseo estar en la despedida de él y, como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido". Con las negociaciones ya en marcha, la AFA y el cuerpo técnico buscan dar certidumbre al proyecto de recambio de cara a los desafíos futuros del conjunto nacional.