ATE le reclama a Kicillof un pase a planta masivo y va al paro el 7 de octubre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires anunció una jornada de paro y movilización a la Legislatura bonaerense fijada para el miércoles 7 de octubre. La conducción sindical busca presionar sobre la discusión del Presupuesto provincial y le exige al gobierno de Axel Kicillof la creación de los cargos necesarios para concretar un pase a planta permanente masivo de todas las personas en situación de precarización laboral.

El reclamo alcanza a trabajadores bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo a becarios y diversos regímenes temporales del Estado provincial.

"El Presupuesto Provincial debe constituir una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores y dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad bonaerense", expresaron desde la conducción de ATE Buenos Aires.

Financiación via impuestos a sectores de altos ingresos y boleto gratuito

En el documento difundido por el gremio, se plantea la necesidad de amortiguar las consecuencias socioeconómicas del ajuste ejecutado por el Gobierno nacional de Javier Milei, para lo cual le piden a la administración provincial avanzar en medidas distributivas de fondo:

Mayor presión impositiva: Proponen implementar una mayor progresividad tributaria que incremente la carga fiscal sobre los sectores de mayor capacidad contributiva en la Provincia, volcando esos fondos a la recomposición salarial de los estatales.

Boleto gratuito estatal: Demandan el boleto de transporte gratuito para el personal de las áreas de Salud y Educación , debido al fuerte impacto que tiene el costo del pasaje sobre los salarios.

Consejo del Salario Municipal: Reclaman mayores partidas presupuestarias provinciales para constituir un espacio institucional de discusión salarial en los 135 municipios.

Convenio Colectivo de Trabajo: Piden avanzar formalmente hacia la implementación de un CCT único para el sector público bonaerense que garantice estabilidad y desarrollo de la carrera administrativa.

Refuerzo en áreas esenciales del Estado provincial

Desde el sindicato fundamentaron la medida de fuerza argumentando que la crisis económica nacional genera un aumento sustancial de la demanda social en los servicios públicos provinciales. Por este motivo, instaron a Kicillof y a las bancadas parlamentarias a contemplar mayores partidas y la incorporación de personal en áreas críticas antes de dar tratamiento definitivo a la ley de leyes en la Legislatura platense.