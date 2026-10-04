Chocó en moto el nuevo secretario de Discapacidad y está internado

El recién nombrado secretario nacional de Discapacidad de la Nación, Pablo Di Liscia, sufrió un grave accidente de tránsito durante la madrugada de este martes 29 de septiembre, apenas un día después de que su designación fuera formalizada en el Boletín Oficial.

El choque se produjo alrededor de las 4:30 de la mañana en la avenida General Paz, a la altura del cruce con la autopista Panamericana y frente al shopping DOT, cuando la motocicleta en la que circulaba impactó contra un automóvil. Tras el hecho, fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Pirovano.

El uso del casco resultó clave para salvarle la vida. Los estudios médicos realizados en el centro asistencial descartaron daño neurológico y confirmaron que el funcionario se encuentra fuera de peligro.

El parte médico: múltiples fracturas y terapia intensiva

El equipo médico de guardia del Pirovano detalló la evolución del cuadro clínico del funcionario:

Lesiones confirmadas: Sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato .

Tratamiento intensivo: Permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con asistencia respiratoria mecánica, medida aplicada principalmente para administrar el tratamiento analgésico requerido para controlar los dolores intensos.

Ausencia en agenda: La noticia de su internación cobró trascendencia pública al mediodía del martes, luego de que Di Liscia no asistiera a una actividad oficial programada.

Trayectoria y la reorganización del área de Discapacidad

La llegada de Di Liscia al Poder Ejecutivo se concretó este lunes en reemplazo de Alejandro Vilches, en el marco del traspaso formal de la Secretaría de Discapacidad a la estructura del Ministerio de Salud.

El funcionario cuenta con un recorrido previo en la función pública:

IOMA (2017-2019): Ocupó la presidencia de la obra social médica durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal .

Gobierno de CABA: Fue subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta .

Administración Nacional: Su llegada se dio por recomendación del ministro de Economía, b, y del asesor presidencial Santiago Caputo para encarar la auditoría de pensiones por invalidez y la reorganización del sistema de prestaciones.

Ante su periodo de internación y posterior rehabilitación, el Gobierno nacional evalúa por estas horas quién quedará al frente de la gestión cotidiana del organismo.