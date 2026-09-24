Renunció el secretario de Discapacidad tras la polémica por los recortes del Presupuesto

El gabinete nacional registró una nueva baja de peso en una de sus áreas de contención social más sensibles. Alejandro Vilches presentó este lunes 21 de septiembre de 2026 su renuncia indeclinable como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Aunque en la misiva formal dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, alegó "razones estrictamente personales", su dimisión se concretó en medio de una profunda crisis política desatada por las partidas presupuestarias previstas para el sector en el Presupuesto 2027.

La tensión escaló luego de que la senadora oficialista Patricia Bullrich expresara públicamente sus críticas al proyecto del Ejecutivo señalando una "falta de coordinación", lo que evidenció un quiebre dentro de La Libertad Avanza y aceleró la salida del funcionario.

Las 3 medidas del Presupuesto 2027 que provocaron la renuncia

El capítulo del Presupuesto 2027 destinado al sector de discapacidad encendió las alarmas de prestadores, transportistas y organizaciones sociales al introducir modificaciones estructurales:

Desregulación del nomenclador de aranceles: Elimina el arancel único universal, permitiendo que obras sociales y prepagas fijen de manera unilateral los montos de pago a profesionales y centros de atención.

Baja automática de pensiones: Los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) perderán el cobro de la pensión no contributiva (menor a $300.000) si consiguen un empleo en el mercado formal.

Quita de prestaciones médicas obligatorias: Se deroga el acceso garantizado a los programas médicos obligatorios para quienes cobran pensiones por discapacidad.

Causa penal contra Mario Lugones y el PAMI

La renuncia de Vilches suma un capítulo crítico a la situación del Ministerio de Salud, que en paralelo enfrenta una embestida judicial. La Justicia Federal ordenó investigar penalmente al ministro Mario Lugones y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de fallos judiciales que obligaban al Estado a regularizar con urgencia los giros de fondos atrasados hacia los prestadores del área.

La trayectoria de Vilches en el esquema de Salud

Alejandro Vilches, médico sanitarista con pasado en la Dirección de Salud de la Armada e IOSFA, había llegado a la función pública en agosto de 2025 como interventor de la extinta ANDIS en reemplazo de Diego Spagnuolo. Tras la disolución de la agencia y su traspaso al Ministerio de Salud, fue formalizado como secretario en enero de 2026.

Durante su gestión encabezó la anulación del examen unificado de residencias médicas por maniobras de fraude, pero en las últimas semanas quedó jaqueado tras defender el ajuste fiscal en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Con su salida, el Gobierno busca contra reloj acordar un borrador alternativo con los bloques dialoguistas para evitar que la oposición promulgue la ley de emergencia en discapacidad.