Política | 29 sep 2026
MEDIA SANCIÓN
Avanza en la Legislatura bonaerense un paquete de leyes contra el endeudamiento y cobranzas abusivas
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un conjunto de cuatro proyectos orientados a proteger a las familias, regular los créditos digitales y sancionar el hostigamiento extrajudicial. También se convirtieron en ley reformas al Código Procesal Penal y la adhesión a la Ley Nicolás.
En el marco de la quinta sesión ordinaria del año celebrada este martes 29 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio un importante paso en la agenda económica y de consumo al aprobar un paquete de cuatro proyectos de ley destinados a contener el sobreendeudamiento de las familias y sancionar las maniobras de acoso en el cobro de deudas.
El paquete obtuvo media sanción y fue girado al Senado provincial para su tratamiento y sanción definitiva.
Las iniciativas buscan poner un freno a los cobros abusivos, regular la creciente problemática del endeudamiento digital y brindar protección jurídica a los consumidores en situación de vulnerabilidad financiera.
Las 4 claves del paquete de resguardo a las familias
El conjunto de leyes aprobadas aborda la problemática del sobreendeudamiento desde distintos frentes normativos:
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Protección a consumidores sobreendeudados: Se modificó la Ley 13.133 (Régimen General de Protección de los intereses económicos de los consumidores) para incorporar un marco específico relativo al sobreendeudamiento familiar.
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Prohibición de hostigamiento: Se aprobó el proyecto que prohíbe de forma explícita el trato indigno, la persecución y el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deudas.
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Protección ante endeudamiento digital: Se creó el Sistema Bonaerense de Protección frente al sobreendeudamiento de consumo, créditos digitales y modalidades de cobranzas abusivas.
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Tratamiento integral de deudas: Se dio luz verde al Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.
Modificaciones al Código Procesal Penal, Ley Nicolás y otros proyectos aprobados
Durante la misma jornada parlamentaria, la HCD aprobó y convirtió en Ley provincial un variado conjunto de expedientes:
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Justicia y Código Procesal: Se aprobaron modificaciones a artículos clave de la Ley 11.922 (Código Procesal Penal) y la reforma del artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73 (Código de Faltas).
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Salud y Pacientes: La provincia adhirió formalmente a la Ley Nacional 27.797 (Ley Nicolás), enfocada en la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica.
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Vivienda y Notariado: Se sancionaron reformas a la Ley 14.432 de Protección de vivienda única y de ocupación permanente, así como cambios al Decreto-Ley 9020/78 (Ley Notarial).
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Otras normativas: Se aprobó la creación del mapa digital de la oferta exportable bonaerense, la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para la función pública y la modificación de la Ley 13.253 de Actividad Hípica.