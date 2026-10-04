Avanza en la Legislatura bonaerense un paquete de leyes contra el endeudamiento y cobranzas abusivas

En el marco de la quinta sesión ordinaria del año celebrada este martes 29 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio un importante paso en la agenda económica y de consumo al aprobar un paquete de cuatro proyectos de ley destinados a contener el sobreendeudamiento de las familias y sancionar las maniobras de acoso en el cobro de deudas.

El paquete obtuvo media sanción y fue girado al Senado provincial para su tratamiento y sanción definitiva.

Las iniciativas buscan poner un freno a los cobros abusivos, regular la creciente problemática del endeudamiento digital y brindar protección jurídica a los consumidores en situación de vulnerabilidad financiera.

Las 4 claves del paquete de resguardo a las familias

El conjunto de leyes aprobadas aborda la problemática del sobreendeudamiento desde distintos frentes normativos:

Protección a consumidores sobreendeudados: Se modificó la Ley 13.133 (Régimen General de Protección de los intereses económicos de los consumidores) para incorporar un marco específico relativo al sobreendeudamiento familiar. Prohibición de hostigamiento: Se aprobó el proyecto que prohíbe de forma explícita el trato indigno, la persecución y el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deudas. Protección ante endeudamiento digital: Se creó el Sistema Bonaerense de Protección frente al sobreendeudamiento de consumo, créditos digitales y modalidades de cobranzas abusivas. Tratamiento integral de deudas: Se dio luz verde al Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

Modificaciones al Código Procesal Penal, Ley Nicolás y otros proyectos aprobados

Durante la misma jornada parlamentaria, la HCD aprobó y convirtió en Ley provincial un variado conjunto de expedientes: