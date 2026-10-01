Candidato macrista torea a La Libertad Avanza: “Le tienen miedo al PRO”

El precandidato presidencial el PRO, Hernán Lacunza, reiteró críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la Argentina está entrando en una recesión, al calor de la caída en la actividad, el consumo y la inversión, cóctel que “puede terminar mal”. Por otra parte, ratificó su idea de competir en unas primarias con La Libertad Avanza.

“El INDEC, afortunadamente, no tiene manipulación, pero sí hay una interpretación forzada. Entonces, ya vamos este trimestre que está terminando hacia el segundo trimestre de caída; después del segundo del año, entonces estamos entrando en una recesión”, puntualizó el exministro de Economía de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en Provincia.

“Cuando eso pasa es una señal de alarma, porque, si no se lee bien la realidad, no va a haber medidas correctivas y puede terminar mal”, anexó en declaraciones a TN.

Acto seguido, hizo foco en la crisis de ingresos, al plantear que “cuando van a la góndola, encuentran los precios del mes parecidos a los del mes anterior, 2 % superiores, pero bastante más previsibles, mejor que antes. Ahora, cuando van a la caja, tienen que empezar a sacar cosas del changuito porque no lo pueden pagar, porque el bolsillo está más flaco”.

En igual tenor, también mencionó “una caída del consumo en el segundo trimestre” y “cinco trimestres seguidos de caída de la inversión” como parte de las señales que, a su entender, deberían encender una alarma dentro del Gobierno.

En ese contexto, Lacunza también se refirió al cierre de empresas y planteó que, cuando el fenómeno alcanza determinada magnitud, deja de ser un problema individual de cada compañía.

“Si desaparecen dos empresas, es un problema específico. Si cierran 30 mil, no es específico: ya es un problema macro. Entonces, la política económica tiene que tomar nota de sus efectos”.

“El tránsito importa. Si se abre la economía con un tipo de cambio específico y cierran 30.000 empresas, no vas a llegar. Nos pasó 40.000 veces eso en nuestra vida”, advirtió Lacunza.

Luego sostuvo que “hay sectores que no están beneficiados: la construcción, un sector que genera mano de obra intensiva, urbano”.

Elecciones 2027

Además de sus críticas económicas, Lacunza se metió en la discusión electoral y cuestionó la intención del Gobierno de avanzar contra las PASO.

“Yo creo que el Gobierno tiene miedo de las PASO”, sopesó y consideró que se trata de “un síntoma de debilidad”.

“Le tiene miedo al PRO y a eventuales aliados que pueden ser una competencia electoral. Por eso no quiere PASO”, reforzó.

Lacunza confirma que será precandidato a Presidente y NO va a ir en un acuerdo electoral con LLA. pic.twitter.com/pPWkJgobb0 — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) September 30, 2026

En tanto, planteó que “el argumento de que cuestan no sé cuánto es absurdo. Eliminemos las elecciones también porque, si salen caras, con dos asesores por senador se pagan las PASO. Así que eso lo descartamos”.

“Yo, como representante del PRO en esta mesa, digo que lo mejor para la Argentina es que haya elecciones primarias porque eso permite al votante elegir e ir depurando la oferta electoral”, enfatizó el extitular del Palacio de Hacienda.

“No voy a ir en ese barco de un acuerdo electoral con el Gobierno porque creo que, para la Argentina, lo mejor es que haya una alternativa que tenga algunas afinidades, pero muchas diferencias”, aclaró.

De todas maneras, sostuvo que “ahora estamos en plena discusión, en privado y en público. No está la decisión. La decisión va a estar el año que viene”.

