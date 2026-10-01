Sorpresivo paro docente en la provincia de Buenos Aires: por qué no habrá clases este jueves

En un anuncio de último momento que tomó por sorpresa a la comunidad educativa, las principales entidades sindicales de la provincia de Buenos Aires decretaron un paro de actividades por 24 horas para este jueves 1 de octubre de 2026. La medida afectará de manera directa el dictado de clases en el sistema de educación pública de todo el territorio bonaerense.

La medida de fuerza es impulsada en conjunto por los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET. Por su parte, el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) informó que no se suma a la huelga, por lo que la actividad en los colegios de gestión privada será normal.

El desencadenante central de la protesta responde a un creciente malestar por episodios de inseguridad y agresiones físicas y verbales dirigidas al personal de los establecimientos educativos.

"Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. No se puede trabajar en este clima de vulnerabilidad", sostuvieron los representantes sindicales bajo el lema "Basta de violencia contra los docentes".

Tensión por salarios y exigencia de paritarias a Axel Kicillof

A la problemática de la violencia escolar se suma una compleja situación económica que deterioró el diálogo entre las conducciones gremiales y el Poder Ejecutivo provincial:

Sueldos al límite: Las organizaciones calificaron el escenario de ingresos como "agobiante" debido al impacto sostenido de la inflación sobre los salarios docentes.

Sin llamado oficial: Advirtieron que la falta de propuestas concretas en las mesas paritarias aceleró los tiempos de la medida de fuerza.

Exigencia a la Provincia: Reclamaron una convocatoria formal y urgente por parte del Ministerio de Trabajo que encabeza el Gobierno de Axel Kicillof para recomponer los haberes del sector.

Se prevé que el paro de este jueves registre un acatamiento masivo en las escuelas públicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario.