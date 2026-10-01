Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y le secuestraron la camioneta por la causa Hotesur

En un sorpresivo episodio judicial y político, el diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles 30 de septiembre pasadas las 14:00 horas en la provincia de San Luis, donde la policía local le secuestró el vehículo en el que se desplazaba.

El hecho ocurrió en el puesto limítrofe de Justo Daract, sobre el ingreso a la provincia. El referente de La Cámpora conducía una camioneta SUV Honda CR-V (dominio GWN 197), registrada a su nombre, con destino a la provincia de San Juan, donde tenía previsto encabezar una serie de actividades y reuniones políticas del Partido Justicialista (PJ).

Al momento de pasar por el control, los lectores de patentes integrados al Anillo Digital Federal emitieron un alerta automático: la camioneta contaba con un pedido de secuestro activo dictado en 2019 por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur - Los Sauces.

Dos camionetas de los Kirchner secuestradas en apenas 24 horas

El operativo montado en San Luis cobró mayor relevancia al conocerse un antecedente registrado apenas un día antes en la misma provincia:

Martes 29 de septiembre: La Policía de San Luis interceptó en la Ruta Provincial N° 1 (puesto Los Molles) una camioneta RAM 2500 Laramie 4x4 .

Registrada a nombre de Cristina Kirchner: El rodado figuraba a nombre de la expresidenta y poseía exactamente la misma medida cautelar de 2019. Era conducido por un vecino de la zona que afirmó haberla comprado de buena fe en 2024.

Falla de fiscalización y nueva tecnología: Los vehículos circularon durante años sin ser detectados. La caída de las alertas se produjo tras la reciente modernización e inversión tecnológica del puesto de Justo Daract, reinaugurado el pasado 3 de septiembre con cámaras LPR de última generación.

La situación judicial de Máximo Kirchner tras el operativo

Tras labrarse las actuaciones correspondientes y notificarse las medidas de rigor, las autoridades aclararon que el expediente recae estrictamente sobre el bien material y no sobre la persona física del legislador.

Por este motivo, Máximo Kirchner no quedó detenido ni sumó una nueva imputación. Sin embargo, debió continuar su viaje a pie y resolver por sus propios medios el traslado hacia San Juan para cumplir con sus compromisos partidarios.

Cabe recordar que las cautelares sobre el patrimonio de la familia forman parte del expediente por presunto lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal N° 5 ya fijó fecha para el inicio del juicio oral y público de la causa Hotesur - Los Sauces para el 19 de marzo de 2027, proceso en el cual el diputado nacional se encuentra formalmente procesado.

"Intentan disciplinarnos": la dura respuesta de Máximo Kirchner

Tras cumplir con las actuaciones de rigor en el puesto limítrofe de Justo Daract, el referente de La Cámpora rompió el silencio a través de un comunicado, donde confirmó que pudo continuar su trayecto rumbo a la provincia cuyana luego de ser someramente demorado por un "supuesto pedido de captura del juez Ercolini" sobre el vehículo modelo 2007 que utiliza habitualmente. En su descargo, el legislador vinculó el episodio con el escenario político nacional y envió un enfático mensaje a la militancia: