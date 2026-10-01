Economía | 30 sep 2026
Golpe al bolsillo
Aumentos de octubre: uno por uno, los nuevos valores en transporte, prepagas, tarifas y alquileres
El boleto mínimo de colectivo en la Provincia salta a $1.206 y en CABA a $920. Además, habrá ajustes en luz, agua, gas, educación y un duro impacto en los contratos de locación.
El inicio de octubre llega con una nueva batería de incrementos que impactarán de lleno en el costo de vida y el presupuesto de las familias argentinas. La actualización de precios abarca desde el transporte público en el AMBA y las tarifas de servicios esenciales (luz, agua y gas), hasta las cuotas de la medicina prepaga, colegios privados y los alquileres.
La mayor presión inicial se sentirá en la movilidad urbana, donde las diferentes jurisdicciones aplicaron la inflación de agosto más un recargo adicional de dos puntos porcentuales para compensar los costos operativos del sistema.
El impacto más fuerte en la canasta habitacional recaerá sobre los inquilinos que mantienen contratos vigentes bajo la ley de alquileres anterior (actualización anual por el Índice de Contratos de Locación), quienes deberán afrontar un abrupto salto del 36,41% en sus pagos.
#Economía 📈⬆️ La pobreza en la Argentina subió al 32,3% y ya afecta a 15,5 millones de personas— ANDigital (@ANDigitalOK) September 24, 2026
El INDEC dio a conocer el informe de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer semestre de 2026. Los datos oficiales registraron un incremento de 4,1 puntos… pic.twitter.com/IztfYAQOZ1
Transporte en el AMBA: la escala de colectivos y subte
El esquema tarifario para quienes viajen con la tarjeta SUBE registrada quedó conformado con importantes brechas de costos entre la Capital Federal y el territorio bonaerense:
-
Colectivos CABA: El pasaje mínimo (0 a 3 km) sube un 3,7% y se ubica en $920,48. Los siguientes tramos escalan a $1.022,81 (3 a 6 km); $1.101,59 (6 a 12 km) y $1.180,44 (12 a 27 km).
-
Colectivos Provincia (PBA): Las líneas provinciales (200 en adelante) parten de un piso más alto. El tramo mínimo salta a $1.206,39. Los siguientes valores son: $1.357,18 (3 a 6 km) y $1.507,98 (6 a 12 km).
-
Subte porteño: El pasaje general se fija en $1.817,00 (quienes viajen sin SUBE registrada pagarán una penalidad, costando $2.541,10). La tarifa social queda en $635,95 y la estudiantil en $254,38.
-
Peajes en CABA: En hora pico, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costarán $6.785,16, mientras que el peaje de la Illia alcanzará los $2.820,85.
Tarifas de servicios: cuánto suben la luz, el agua y el gas
La Secretaría de Energía y los respectivos entes reguladores habilitaron los siguientes ajustes para los hogares del Área Metropolitana:
-
Agua (AySA): Aumento del 2,17%. La boleta promedio mensual para residencias con servicio de agua y cloaca rondará los $38.002,57 (sin impuestos).
-
Electricidad: El componente de distribución sube un 2,41% para usuarios de Edenor y un 2,34% para los de Edesur. Aún resta definir el ajuste definitivo en el precio mayorista de la energía.
-
Gas: Se proyecta un alza del 1% por el impacto cambiario y un salto del 1,9% en el margen de transporte y distribución del recurso.
Alquileres, prepagas y otros rubros clave
Además de los servicios públicos, el sector privado aplicará actualizaciones en rubros ineludibles para la clase media y profesional:
-
Alquileres (Contratos Ley anterior): Los acuerdos recientes con ajuste trimestral por IPC subirán un 5,79%. Los cuatrimestrales un 9,83%, los semestrales por ICL ajustarán un 17,04%, y los anuales tendrán el mencionado pico del 36,41%.
-
Medicina Prepaga: El promedio de suba en el sector ronda el 2,17%. Omint encabeza los ajustes con un 2,9%, seguido por Sancor Salud (hasta 2,81%), Galeno (2,4%), Hospital Italiano (2,1%), Swiss Medical (2%) y OSDEy Hospital Alemán (en torno al 1,9%).
-
Colegios Privados (CABA): Las cuotas de los colegios con subvención estatal oscilarán entre los $37.649 y los $174.160 en niveles inicial y primario, y llegarán a los $259.072 en las escuelas de modalidad técnica.
-
Combustibles y telefonía: Las naftas aplicarán una suba parcial por la actualización del impuesto a los combustibles (ICL y dióxido de carbono). Por su parte, el cable y la telefonía prevén alzas en los abonos de hasta un 3%.