Aumentos de octubre: uno por uno, los nuevos valores en transporte, prepagas, tarifas y alquileres

El inicio de octubre llega con una nueva batería de incrementos que impactarán de lleno en el costo de vida y el presupuesto de las familias argentinas. La actualización de precios abarca desde el transporte público en el AMBA y las tarifas de servicios esenciales (luz, agua y gas), hasta las cuotas de la medicina prepaga, colegios privados y los alquileres.

La mayor presión inicial se sentirá en la movilidad urbana, donde las diferentes jurisdicciones aplicaron la inflación de agosto más un recargo adicional de dos puntos porcentuales para compensar los costos operativos del sistema.

El impacto más fuerte en la canasta habitacional recaerá sobre los inquilinos que mantienen contratos vigentes bajo la ley de alquileres anterior (actualización anual por el Índice de Contratos de Locación), quienes deberán afrontar un abrupto salto del 36,41% en sus pagos.

#Economía 📈⬆️ La pobreza en la Argentina subió al 32,3% y ya afecta a 15,5 millones de personas



El INDEC dio a conocer el informe de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer semestre de 2026. Los datos oficiales registraron un incremento de 4,1 puntos… pic.twitter.com/IztfYAQOZ1 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 24, 2026

Transporte en el AMBA: la escala de colectivos y subte

El esquema tarifario para quienes viajen con la tarjeta SUBE registrada quedó conformado con importantes brechas de costos entre la Capital Federal y el territorio bonaerense:

Colectivos CABA: El pasaje mínimo (0 a 3 km) sube un 3,7% y se ubica en $920,48 . Los siguientes tramos escalan a $1.022,81 (3 a 6 km); $1.101,59 (6 a 12 km) y $1.180,44 (12 a 27 km).

Colectivos Provincia (PBA): Las líneas provinciales (200 en adelante) parten de un piso más alto. El tramo mínimo salta a $1.206,39 . Los siguientes valores son: $1.357,18 (3 a 6 km) y $1.507,98 (6 a 12 km).

Subte porteño: El pasaje general se fija en $1.817,00 (quienes viajen sin SUBE registrada pagarán una penalidad, costando $2.541,10). La tarifa social queda en $635,95 y la estudiantil en $254,38.

Peajes en CABA: En hora pico, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costarán $6.785,16, mientras que el peaje de la Illia alcanzará los $2.820,85.

Tarifas de servicios: cuánto suben la luz, el agua y el gas

La Secretaría de Energía y los respectivos entes reguladores habilitaron los siguientes ajustes para los hogares del Área Metropolitana:

Agua (AySA): Aumento del 2,17% . La boleta promedio mensual para residencias con servicio de agua y cloaca rondará los $38.002,57 (sin impuestos).

Electricidad: El componente de distribución sube un 2,41% para usuarios de Edenor y un 2,34% para los de Edesur . Aún resta definir el ajuste definitivo en el precio mayorista de la energía.

Gas: Se proyecta un alza del 1% por el impacto cambiario y un salto del 1,9% en el margen de transporte y distribución del recurso.

Alquileres, prepagas y otros rubros clave

Además de los servicios públicos, el sector privado aplicará actualizaciones en rubros ineludibles para la clase media y profesional: