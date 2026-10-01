El massismo apuesta a “consolidar la unidad” en el PJ ante la “emergencia política”

El diputado nacional y titular del Frente Renovador, Diego Giuliano, cuestionó la avanzada del Gobierno para eliminar las PASO, aunque advirtió que “no dicen a dónde quieren ir” sin el sistema de elecciones primarias.

“Al Gobierno le interesa eliminar las PASO porque tiene dos impactos. El primero es que ellos pueden resolver la cuestión de las candidaturas en un ascensor. En el caso del justicialismo, el movimiento nacional requiere la calle, requiere una discusión mucho más amplia, que además enriquece muchísimo la decisión”, puntualizó el legislador santafesino.

“Entonces las PASO son una herramienta. Tampoco dicen a dónde quieren ir sin PASO, es decir, cuál va a ser el mecanismo para resolver uno de los grandes temas de la democracia, incluso en la ciencia política, que es definir cómo se eligen los candidatos, los candidatos a los cargos públicos electivos”, acotó Giuliano en declaraciones a +Perfil.

En ese sentido, enumeró: “Si van a volver a la carta orgánica de cada partido; si va a haber un sistema de congresos partidarios; de internas cerradas, como pasó alguna vez, con padrones actualizados; si van a ir al sistema de Caucus al estilo Estados Unidos, no sabemos cuál es el giro que le quieren dar a esto”.

“Al movimiento justicialista nacional, las PASO le sirven, son importantes. Nos permiten oxigenar la decisión. Y el Ejecutivo le tiene temor a una doble secuencia electoral, porque la derrota que pueden sufrir en la primera elección les puede alterar todo el sistema, pero convocar a la gente nunca es un problema si lo sabemos hacer”, reflexionó el titular de la fuerza massista.

Elecciones 2027

“Cuando uno dice las PASO son la herramienta, también decimos antes que eso que la unidad es fundamental. Yo creo que Sergio Massa en este tiempo consolidó esta posición de ser artífice de la unidad, que significa todo por adentro y con un mismo rumbo, con los matices que podamos tener propiamente en un movimiento nacional, pero con un mismo rumbo”, puntualizó el exministro de Transporte.

De todos modos, aclaró que “eso no significa ausencia de competencia. Puede y debe haber competencia si la competencia existe. Pero creo que la palabra que hoy día planteó Massa desde el año 2023 es consolidar la unidad no como una cosa automática, decorativa, sino como una metodología”.

“Lo que tenemos nosotros enfrente, para ser más claro, es una emergencia política. La Argentina está hoy lidiando con su esencia, con lo que son las tramas productivas, las economías regionales, el federalismo. Hoy tenemos un Presidente que dice: ‘Voy a fundir a todas las provincias’. Y lo está cumpliendo”, alertó.

Así las cosas, reiteró que “es una emergencia la que tenemos. Eso obliga al peronismo a consolidar la unidad, a tener un proyecto común de país. Y luego, si hay competencia, esa competencia se va a dar”.

