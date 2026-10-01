Rechazo malvinero a la extranjerización de tierras: “El pueblo se tiene que expresar en las calles”

El presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), Rodolfo Carrizo, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la aplicación de la Ley de Tierras y advirtió que la decisión permite avanzar sin límites sobre la propiedad extranjera del territorio argentino.

“Quien debería proteger los derechos de todos los ciudadanos argentinos que viven en el territorio argentino es el máximo estrado de la Justicia argentina. En este caso, a quien va a proteger es precisamente a quienes vengan de manera compulsiva y con recursos económicos a comprar cualquier cantidad de kilómetros cuadrados del territorio” , fustigó el dirigente.

Asimismo, consignó que la derogación de los límites a la extranjerización puede impactar especialmente sobre zonas estratégicas de la Argentina: “Va a suceder en lugares muy importantes, como lagos, zonas de frontera y lugares vinculados al mar”.

🗨️"¿Qué pienso de la Corte? Quien debería proteger los derechos de todos los argentinos, en este caso va a proteger a quienes vengan a comprar cualquier cantidad de kilómetros cuadrados".



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Además, advirtió sobre el interés que pueden tener determinados proyectos tecnológicos y estratégicos sobre el territorio patagónico. “Es una segunda lectura también. Hay un modelo que necesita esos territorios para sus proyectos, como los data center, los big data y el ciberespionaje”, enumeró en declaraciones a El Destape Radio.

En igual tono, el titular del CECIM cuestionó el argumento jurídico detrás de la decisión de la Corte y reivindicó la soberanía como un derecho colectivo. “Hay una catarata de juristas de distintas envergaduras, gente con mucho prestigio, que están diciendo que es una barbaridad cómo la soberanía no va a ser un bien colectivo. La soberanía, en primer lugar, es un bien de cada uno de los argentinos”, planteó.

“Si en 1982 éramos admisibles para ir a la guerra, ¿cómo puede ser que hoy no seamos admisibles para hacer la defensa de la soberanía?”, reprochó Carrizo, quien combatió en Malvinas a los 26 años.

Acto seguido, afirmó que “esta resolución de la Corte no es solamente contra el CECIM, es contra todos los argentinos. Esto creo que es lo que más nos tiene que doler. Nos duele a los excombatientes, pero esto es contra los argentinos” .

Carrizo recordó que la Ley de Tierras Rurales establecía un límite del 15 % para la extranjerización y sostuvo que la Argentina ya tenía alrededor de 13 o 14 millones de hectáreas en manos extranjeras. “Sin embargo, tenía todavía un 10 % más para seguir extranjerizando” , señaló. Según explicó, la eliminación de esos límites abre la posibilidad de que grandes capitales puedan adquirir extensiones sin las restricciones que establecía la legislación anterior”.

“¿Quiénes son los que pueden comprar todo lo que quieran? Los que realmente tienen mucho recurso, mucho poder y que también tienen un proyecto de naturaleza política y estratégica hacia una región tan importante como es la Patagonia argentina”, advirtió.

Frente al fallo, Carrizo planteó la necesidad de una respuesta política y social. Contó que el CECIM se reunió con diputados de Unión por la Patria y que recibió el compromiso de impulsar una sesión especial para discutir el DNU 70/2023. “Tuvieron un compromiso muy fuerte de ir contra el decreto 70/23 y plantear una reunión especial o una sesión especial en próximos días para tratar esto como debate de fondo”, adelantó.

El dirigente también llamó a una movilización contra la medida y confirmó que el propio CECIM trabaja en una convocatoria amplia “porque no hay otra alternativa”.

“Nos interesaría que realmente la reacción sea colectiva, que sea popular, que quienes tienen poder político de hacer estas acciones también lo hagan y que nos sumemos”, puntualizó, para luego dar cuenta que buscan incorporar a organizaciones sindicales, culturales y deportivas ya que “acá lo que está en juego es la patria. La patria en esto es de todos y de cada uno de nosotros”.

🗨️"Lo que nosotros pretendemos es que el pueblo se exprese en las calle. Tiene que haber una movilización fuerte como cuando se trató en el Senado. No hay otra alternativa".



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Finalmente, cuestionó el contraste entre la rapidez con la que la Corte resolvió el planteo sobre la Ley de Tierras y la demora en otra causa impulsada por el CECIM por las torturas sufridas por soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. “La Corte resolvió habilitar la venta de tierras mientras no resuelve las torturas que nosotros sufrimos en Malvinas”, contrastó.

“No hay un solo militar que haya sido convocado. Cuatro de ellos fueron convocados a indagatorias, pero ni siquiera hay alguno que haya sido procesado” por eso “decimos que este es un fallo a medida”, remató.