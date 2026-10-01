Argentina Week: Milei tuvo su foto con los 13 gobernadores que lo acompañaron a París

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo este jueves un encuentro reservado con los 13 gobernadores que participan del Argentina Week en París para promocionar la Argentina en el mercado europeo y atraer inversiones.

Durante el encuentro, el jefe de Estado hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, “en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales”, según se encargaron de destacar desde la Oficina del Presidente.

Participaron del encuentro Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En la apertura de la #ArgentinaWeek, el presidente @JMilei presentó el rumbo económico de la Argentina y las oportunidades que se abren para atraer inversiones.



Valoro el reconocimiento al trabajo de los gobernadores que acompañamos las reformas estructurales, aun desde… pic.twitter.com/rnJJRi84uG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 1, 2026

En tanto, el líder libertario agradeció la presencia de los gobernadores y expresó que su Gobierno tiene “una verdadera mirada federal”, ponderando “los desarrollos de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, entre otros, que tienen su principal desarrollo en el interior del país”.

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Inversiones francesas

Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París.

Durante el encuentro con Eramet, la compañía confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta.

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de US$ 350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011 y realizó una inversión de aproximadamente US$ 950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y alcanzó en junio de 2026 el 90 por ciento de su capacidad nominal.

Por su parte, en el ámbito del turismo y la hotelería, Huttopia anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

El emprendimiento estará ubicado sobre la Costa Atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas, y contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La compañía estima que el establecimiento generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 empleos indirectos.

Además, Huttopia presentó ante los Parques Nacionales argentinos un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país, iniciativa que fue reconocida de interés general esta semana. Los proyectos contemplan oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Karina Milei estuvo acompañada del ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y el titular de la Agencia Argentina para la promoción de inversiones, Diego Sucalesca.