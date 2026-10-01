Luis Caputo llevó su “comprá campeón” a París: “Inviertan, la oportunidad es ahora”

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este jueves en la apertura de Argentina Week en París sobre “La transformación de la Argentina: oportunidades de inversión”. Fue un mensaje con idéntico tono al del llamamiento a aprovechar el dólar barato del país.

En este marco, el funcionario hizo hincapié en que el Gobierno de Javier Milei logró “resolver la peor herencia económica de la historia argentina respetando la santidad de los contratos y salvaguardando los derechos de propiedad privada”.

Además, Caputo aseguró que en el país se está viviendo “un punto de inflexión” en el cual “es la primera vez en la historia argentina que tendremos cuatro años consecutivos de superávit financiero”.

Ante los inversores presentes, el titular de la cartera de Economía puntualizó que se logró reducir la inflación a niveles de 1,5 % al día a casi el mismo número en la base mensual. “Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es un muy buen logro”, agregó Caputo.

En relación al RIGI, precisó que los proyectos aprobados representan USD 56.000 millones y que “hay otros USD 150.000 millones adicionales que están en lista de espera para ser aprobados”. A su vez, Caputo indicó que “la balanza comercial está en un máximo histórico” y que “si tomamos la balanza acumulada hasta agosto, estamos un 250% arriba en comparación con el año pasado”.

En el marco de Argentina Week París, tuvimos una excelente reunión junto a @diegosantilli con el Gobernador de Chubut @NachoTorresCh; el CEO de @PAEArgentina, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías… pic.twitter.com/xWAJHfy4RR — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 1, 2026

“Estos son números muy importantes porque proporcionan estabilidad. Tenemos una política macroeconómica muy sólida con equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y estamos atrayendo muchos dólares que están permitiendo no solo que nuestra gente siga ahorrando en dólares si así lo desean, sino también que las empresas puedan pagar dividendos y también importar”, explicó el jefe del Palacio de Hacienda.

Ante el escenario electoral del año próximo, Caputo aclaró que “no esperamos el tipo de año que leen en los diarios o que algunos puedan pensar que podríamos tener, pero nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, el ministro señaló que el Gobierno nacional cuenta con buffers adicionales como el swap con China, con los Estados Unidos y el mercado de futuros, entre otros.

Asimismo, Caputo realizó una evaluación comparativa entre los resultados alcanzados por Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei en relación a las cuentas públicas, la deuda consolidada, los pasivos remunerados en el Banco Central, las jubilaciones mínimas, las reservas internacionales netas, el nivel de exportaciones, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico y la pobreza. “El mejor desempeño de las últimas cuatro presidencias en cada rubro fue del presidente Milei y si van al detalle es por lejos el de mejor desempeño”, agregó.

En Argentina Week París, el Ministro @LuisCaputoAR analizó los resultados alcanzados durante las últimas cuatro presidencias en relación a las cuentas públicas, la deuda, las jubilaciones, las reservas internacionales, las exportaciones, el tipo de cambio, la inflación, el… pic.twitter.com/687Q7vSbmr — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 1, 2026

Finalmente, aseguró que “el riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina”. “La oportunidad es ahora. Tenemos prácticamente todo lo que el mundo necesita: alimentos, energía, minerales críticos, capital humano. Lo más importante aún es que tenemos un presidente que quiere que Argentina sea el país más libre del mundo y queremos el sector privado sea el protagonistas de esta historia. Vamos a desplegar todo el potencial argentino para volver a ser, como lo éramos hace un siglo, uno de los líderes de la economía global”, concluyó.