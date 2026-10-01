Filtran una foto de Espert en la ANSeS: busca jubilarse pero solo tiene 5 años de aportes

La reaparición pública del economista y exdiputado nacional José Luis Espert generó un intenso contrapunto político e institucional. Tras la viralización de imágenes filtradas en redes sociales donde se lo ve realizando trámites en una oficina de la ANSeS en San Isidro, trascendió que el dirigente busca acogerse al régimen previsional a poco de cumplir la edad jubilatoria reglamentaria.

El trámite, iniciado en los últimos días de septiembre, reveló que el referente liberal cuenta únicamente con 5 años de aportes registrados en el sistema de seguridad social. De ese total, aproximadamente 4 años corresponden a su desempeño como legislador en la Cámara de Diputados de la Nación.

El plan para comprar 25 años de aportes y el costo estimado

Para completar los 30 años de servicios requeridos por el régimen general, Espert recurrió a la Ley 27.705 (Plan de Pago de Deuda Previsional). Esta herramienta técnica le permite solicitar una Unidad de Cancelación de Aportes para regularizar los períodos faltantes.

Aportes requeridos: El exlegislador debe "comprar" 25 años de aportes que no figuran registrados en su historial laboral.

Desembolso estimado: Cálculos previsionales preliminares indican que saldar esa deuda mediante un pago único le exigirá una erogación cercana a los 9 millones de pesos .

Fecha límite y haber: Para validar el beneficio bajo este esquema antes de que venza la normativa, la cancelación debe concretarse antes del 21 de noviembre de 2026, fecha en la que cumplirá 65 años. De aprobarse, accederá al cobro del haber mínimo.

Archivo político: el voto en contra y sus duras críticas a la moratoria

La gestión en la ANSES desató marcadas reacciones en el arco político debido a las posturas que el propio Espert sostuvo históricamente sobre el sistema previsional.

Durante su etapa legislativa, Espert criticó severamente el uso de moratorias y las calificó como una "injusticia" contra los trabajadores que completaron formalmente sus años de aportes. En febrero de 2023, votó expresamente en contra de la Ley 27.705, la misma norma a la que hoy acude para obtener la prestación jubilatoria.

"La categoría de jubilado está para el que hizo todos los aportes", había argumentado Espert en debates públicos, sosteniendo en su momento que quienes no alcanzaran los 30 años debían percibir un subsidio asistencial pero no igualar el estatus de un jubilado con aportes completos.

Investigación judicial y situación oficial del expediente

El trámite previsional se da en paralelo con el frente judicial del exlegislador. Espert permanece bajo investigación penal en la Justicia federal por presunto lavado de dinero, causa vinculada a una transferencia de 200.000 dólares efectuada en 2019 por una firma relacionada con el empresario Federico "Fred" Machado. En el marco de esta causa, pesa un congelamiento preventivo sobre sus bienes, mientras la defensa del exdiputado solicitó el sobreseimiento argumentando que los fondos correspondieron a honorarios por servicios de consultoría.

Respecto al trámite iniciado ante la ANSeS, la conducción del organismo previsional no emitió un comunicado oficial, por lo que el expediente sigue su curso habitual de evaluación documental e historial de aportes sin dictamen definitivo hasta el momento.