Massa se reunió con Manzur: alerta por la crisis de las economías regionales y PyMEs

En el marco de la reorganización de la agenda productiva del interior, el excandidato presidencial Sergio Massa mantuvo una reunión de trabajo con el exgobernador de Tucumán, Juan Manzur. Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron la situación económica y social del país, con foco en el deterioro de las economías regionales.

Tanto Massa como Manzur coincidieron en un crítico diagnóstico sobre las medidas implementadas por el Gobierno nacional, advirtiendo que las políticas macroeconómicas están golpeando de lleno a la producción local, el empleo formal y la sustentabilidad de las pymes.

Con @SergioMassa conversamos sobre la realidad económica y social de nuestro país y, especialmente, sobre la difícil situación que atraviesan las economías regionales del interior.



Analizamos el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo sobre la… pic.twitter.com/8TzofNjnSS — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 1, 2026

El impacto en Tucumán: familias endeudadas y obras frenadas

Durante el diálogo, Manzur compartió los datos recabados en sus recientes recorridas por la provincia de Tucumán, alertando sobre las dificultades que enfrentan los municipios del interior.

Caída del consumo y endeudamiento: El ex mandatario provincial advirtió sobre la delicada situación familiar en los distritos productivos: "En cada pueblo aparece la misma preocupación: familias que se endeudan para cubrir necesidades básicas" .

Obras públicas paralizadas: Remarcó que la suspensión de proyectos de infraestructura clave dejó sin empleo a miles de trabajadores de la construcción en la región.

Aumento de costos: Subrayó el impacto de la suba de tarifas y costos operativos sobre el tejido de pequeñas y medianas empresas.

La construcción de una agenda federal productiva

El encuentro buscó sentar las bases de una plataforma política que ponga al interior productivo en el centro del debate nacional, frente a la centralización de las políticas económicas.