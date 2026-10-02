INDEC: creció la desigualdad y la mitad de la población gana menos de $500.000

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el informe técnico de Evolución de la Distribución del Ingreso, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Los datos sobre los 31 aglomerados urbanos reflejaron que el ingreso promedio per cápita familiar alcanzó los $688.496, mientras que la mediana del ingreso se ubicó en $500.000, lo que significa que la mitad de la población argentina percibe ingresos inferiores a ese monto.

A nivel macroeconómico, la masa total de ingresos sumó $20.763.699 millones, marcando un avance nominal del 29,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Suba en la desigualdad: el comportamiento del Coeficiente de Gini

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Distribución del ingreso: en el 2° trimestre de 2026, el ingreso medio per cápita familiar del total de la población que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue de $688.496; mientras que el ingreso individual medio fue de $1.094.136 https://t.co/APx6mREFkN pic.twitter.com/ofs7ozS5tS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 1, 2026

El Coeficiente de Gini —indicador donde 0 representa la igualdad absoluta y 1 la desigualdad total— se posicionó en 0,428 para el ingreso per cápita familiar.

Deterioro interanual: La cifra marcó un empeoramiento frente al 0,424 registrado en el segundo trimestre de 2025, evidenciando un crecimiento de la brecha social en la comparación año a año.

Mejora trimestral: Respecto del primer trimestre de 2026, el indicador mostró una leve recuperación desde el pico de 0,442 .

Brecha entre extremos: El 10% de la población con mayores ingresos (decil 10) promedió un ingreso per cápita de $2.221.170, mientras que el 10% más pobre (decil 1) percibió $124.142, exponiendo una diferencia de 18 veces entre los extremos de la pirámide social.

Brecha laboral: formales vs. informales y diferencia de género

En el grupo de 18,8 millones de personas con ingresos individuales (el 62,4% de la población total), el monto promedio percibido fue de $1.094.136. En cuanto a la ocupación principal, el promedio se situó en $1.129.527, con una mediana de $900.000.

Trabajo Formal vs. Informal: Entre los asalariados (9,4 millones de personas), quienes cuentan con descuento jubilatorio registraron un ingreso promedio de $1.433.794 (+26,5% interanual). En contraste, los trabajadores informales (sin aportes) percibieron en promedio $706.204 (+24,9% interanual), marcando una brecha de más del 100%.

Disparidad de Género: Los varones alcanzaron un ingreso promedio de $1.266.369 (y $1.280.538 en su ocupación principal), mientras que las mujeres obtuvieron $927.252 (y $943.439 en la ocupación principal), reflejando una diferencia del 26,3%.

Estructura de recursos y dependencia en los hogares

El informe detalló que el 78,1% de los recursos de los hogares proviene de fuentes laborales, mientras que el 21,9% restante corresponde a ingresos no laborales (jubilaciones, pensiones o asistencia estatal). Sin embargo, la dependencia de la ayuda externa varía fuertemente según el estrato socioeconómico:

Decil 1 (más bajo): Los ingresos no laborales representan el 67,3% del total familiar .

Decil 10 (más alto): Los ingresos no laborales equivalen a solo el 13,4%.

Por último, la relación de dependencia indicó que existen 122 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas en el país. En el decil más pobre, esta tasa trepa a 307 no ocupados por cada 100 ocupados, mientras que en el sector de mayores ingresos la cifra baja a solo 38 no ocupados por cada 100 ocupados.