La Chancha Muda mostró su lado más íntimo y dejó ver cómo nació “A todos mis santos”

La Chancha Muda acaba de presentar su nuevo documental, una mirada íntima a la producción de su reciente disco A todos mis santos.

El cortometraje dirigido y producido por Sebastián Pianezzi e Ignacio Tabares retrata el proceso creativo, la madurez musical y la dinámica de “siete locos hermanados en el sueño” durante la grabación.

A través de imágenes inéditas y testimonios exclusivos, la pieza refleja el gran momento de madurez musical y humana por el que atraviesa el grupo. El documental no solo muestra la búsqueda estética y el vuelo artístico de las nuevas canciones, sino que también abre por primera vez las puertas a la dinámica interna de este grupo de siete músicos trabajando colectivamente por un mismo objetivo.

La intimidad del proceso

El audiovisual expone el trabajo junto a productores artísticos y músicos invitados que aportaron a la riqueza del disco, Ale Vázquez, Germán Wiedemer y Catriel Ciavarella (Drum Doctor) y el cuarteto de cuerdas, así como el rol fundamental del staff y la familia permanente de La Chancha, sostenes indispensables del proyecto.

“Lo que queríamos mostrar con este documental es el proceso interno de la banda y el trabajo colectivo enfocado en un mismo objetivo. Ya sabíamos que en este disco estábamos buscando una evolución y queríamos registrarlo”, señala la banda.

Más allá de las paredes del estudio, la filmación retrata la esencia, el vínculo y el espíritu de “siete locos hermanados en el sueño”, un entramado humano que termina por explicar la mística y el crecimiento sostenido de La Chancha Muda.

Gira

8 de octubre – The Roxy Acústico “A la luz del candil”

16 de octubre – Tandil, Frisson

17 de octubre – Mar del Plata, Abbey Road

24 de octubre – San Miguel, XRL

7 de noviembre - Mendoza, Riosbeer

13 de noviembre – Río Cuarto, Elvis

14 de noviembre – Córdoba, Casa Babylon.