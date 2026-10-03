Emotiva versión de “Zamba para olvidar” con el sello de Bunbury

El próximo miércoles 4 de noviembre, Enrique Bunbury se presentará en el Movistar Arena, en el marco de “Nuevas Mutaciones Tour 2026”. Y en la previa de su regreso a la Argentina, presentó una emotiva versión de “Zamba para olvidar”, el clásico del folklore argentino compuesto por Daniel Toro y Julio Fontana.

La canción forma parte de De un siglo anterior, su más reciente trabajo discográfico, y acaba de estrenar su propio videoclip, realizado junto a la joven directora Laura G. Escribano.

La elección de “Zamba para olvidar” no es casual. La canción se incorpora al recorrido que Bunbury viene realizando por las raíces musicales de Hispanoamérica, explorando géneros y composiciones que dialogan con su propia identidad artística.

La versión de Bunbury tendrá además una nueva dimensión: formará parte de la banda sonora de Stray Cats: Symphony of the Dead, la próxima película del director Éric Boadella, en la que el artista hará su debut como actor.

“Zamba para olvidar” profundiza así una búsqueda que Bunbury había comenzado con Cuentas pendientes (2025) y que continúa en De un siglo anterior, un álbum grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025 en el Desierto de los Leones, México, junto a músicos de distintos países de Latinoamérica y España.

El artista ya había explorado el repertorio argentino a través de su interpretación de “Chacarera de un triste”, de Los Hermanos Simón. Ahora vuelve a acercarse a la música popular argentina con una lectura personal, sensible y despojada de “Zamba para olvidar”.

Con su versión de “Zamba para olvidar”, Bunbury vuelve a encontrarse con una canción profundamente ligada a la identidad musical argentina, esta vez desde una mirada propia y en un momento especialmente significativo de su carrera.

El lanzamiento llega pocas semanas antes de su esperado regreso al país. Enrique Bunbury se presentará el 4 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su “Nuevas Mutaciones Tour 2026”.

En este nuevo espectáculo, el cantante, compositor y productor español revisará su extenso cancionero acompañado por una banda de nueve músicos, con nuevas versiones y sorpresas.

La formación está integrada por Robert Castellanos en bajo, Ana Belén Estaje en violín, Ramón Gacías en batería, Javier García-Vega en trombón y guitarra española, Luismi Huracán en percusiones, Jordi Mena en guitarras, José Miguel Pérez Sagaste en saxo y acordeón, Jorge “Rebe” Rebenaque en piano y Hammond y Álvaro Suite en guitarra y coros.