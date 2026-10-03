Kicillof ultima detalles con la Nunciatura por la visita del Papa León XIV

En la antesala de la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión de trabajo en la sede de la Nunciatura Apostólica con el representante de la Santa Sede en el país, monseñor Michael Wallace Banach.

El objetivo central del encuentro fue ultimar la coordinación del dispositivo de seguridad, asistencia sanitaria y logística integral para las jornadas que el Sumo Pontífice encabezará en territorio bonaerense en el mes de noviembre.

Durante la reunión, Kicillof le entregó formalmente al diplomático vaticano el decreto provincial que declara a León XIV como Visitante Ilustre de la Provincia de Buenos Aires. De la mesa institucional participaron también el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el director provincial de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

Logística y seguridad: el megaoperativo en suelo bonaerense

El paso del Papa por la provincia de Buenos Aires requerirá un despliegue sin precedentes enfocado en dos puntos centrales: el Cottolengo Don Orione en Claypole (partido de Almirante Brown) y la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades masivas, el Gobierno provincial activó un esquema técnico multidisciplinario:

Control de tránsito y accesos: Seguridad y Transporte coordinarán los operativos sobre los corredores viales de las rutas nacionales 5, 6 y 7, además de los accesos principales al partido de Almirante Brown.

Red Sanitaria de Emergencia: Se desplegarán hospitales móviles, ambulancias de alta complejidad del sistema SAME provincia y postas de hidratación para la atención de la marea de fieles, proyectada en más de un millón de personas.

Fondo operativo extraordinario: A través del Decreto 1657, el Poder Ejecutivo provincial declaró la visita de Interés Provincial y habilitó las partidas para que los ministerios de Gobierno y Seguridad contraten en forma anticipada el vallado, la infraestructura, los escenarios y las pantallas gigantes.

El itinerario pastoral y las medidas institucionales

El cronograma oficial en suelo bonaerense combina una fuerte impronta social con la tradicional devoción mariana:

Visita a Claypole (Almirante Brown): Una recorrida con foco en la contención social y la atención a personas con discapacidad en el Cottolengo Don Orione. Misa en Luján: Programada para el miércoles 11 de noviembre, posterior a la vigilia previa de la juventud.

Para ordenar el desplazamiento masivo y facilitar el operativo de seguridad en toda la región metropolitana y el interior de la provincia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó además un asueto administrativo y feriado bancario regional para el miércoles 11 de noviembre.