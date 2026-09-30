Confirman un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa

El Gobierno nacional hizo oficial este lunes 28 de septiembre mediante la publicación del Decreto 1103/2026 en el Boletín Oficial, el cronograma de jornadas no laborables dispuesto para ordenar la logística, la seguridad y el despliegue de tránsito durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Dentro de la normativa, se confirmó la declaración de un nuevo feriado local en la provincia de Buenos Aires para el miércoles 11 de noviembre.

La jornada de descanso estará focalizada en facilitar el traslado y la asistencia de miles de fieles hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el Pontífice oficiará la misa de clausura de su itinerario en el país antes de partir hacia Perú. La disposición gubernamental también declaró el acontecimiento de "interés nacional" y creó una Unidad Ejecutora Especial para coordinar el operativo entre Nación, Provincia y municipios.

El esquema de feriados para noviembre de 2026

El decreto estableció un formato de alcance progresivo de acuerdo con las actividades oficiales del Santo Padre en cada jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país por la celebración de la Santa Misa masiva en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Martes 10 de noviembre: Feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba , distritos donde el Papa mantendrá agenda pastoral y litúrgica.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado local en la provincia de Buenos Aires por la misa en Luján y los actos de despedida.

#Anuncio 🇻🇦📅 Habrá feriado nacional por la visita del Papa León XIV: qué fecha se eligió



La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá una jornada especial: el Gobierno nacional resolvió establecer un feriado nacional el lunes 9 de noviembre, en coincidencia con la agenda… pic.twitter.com/hxoSSoXgeV — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

Cronograma detallado de la visita oficial del papa León XIV

Domingo 8 de noviembre

16:30 h: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

17:00 h: Rinde homenaje en el Monumento General San Martín.

17:20 h: Bienvenida oficial en la Casa Rosada.

17:50 h: Audiencia privada con el presidente Javier Milei .

18:30 h: Encuentro institucional en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Feriado Nacional)

09:15 h: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole .

11:30 h: Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles (Palermo).

16:10 h: Encuentro con sindicalistas y movimientos sociales en el auditorio de la UCA (Puerto Madero).

17:30 h: Reunión interreligiosa y ecuménica en el Palacio San Martín.

18:45 h: Vísperas con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

19:45 h: Cena oficial en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre (Feriado en CABA y Córdoba)

07:30 h: Traslado aéreo hacia Córdoba.

09:00 h: Llegada al aeropuerto de Córdoba.

10:00 h: Misa masiva en la Escuela de Aviación Militar.

15:15 h: Reunión con el clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55 h: Vuelo de regreso a Buenos Aires.

20:15 h: Vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Feriado en Provincia de Buenos Aires)