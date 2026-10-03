En el marco de la jornada de cierre del 62º Coloquio de IDEA, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intervino este viernes mediante un mensaje grabado desde París —donde participa de las actividades del Argentina Week— para ofrecer un firme respaldo al rumbo económico del Gobierno. Durante su disertación ante el empresariado nacional, el funcionario destacó la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal alcanzado por la gestión de Javier Milei, fenómeno que definió como "el gran milagro mileísta para la República Argentina".

En su discurso, Santilli remarcó que el Jefe de Estado "va a ser recordado en los libros de historia como el presidente que nos sacó del ostracismo y que nos liberó del caos a los argentinos", al tiempo que solicitó de manera explícita el acompañamiento del sector privado para garantizar la continuidad del proyecto político de cara a una eventual reelección presidencial.

#ColoquioEmpresario 🏛️📈 Santilli defendió la gestión en IDEA: “El gran milagro mileísta”



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó mediante un mensaje grabado desde París en el cierre del 62° Coloquio de IDEA y defendió el programa económico del Gobierno de Javier Milei.… pic.twitter.com/R9w2FCbiy2 — ANDigital (@ANDigitalOK) October 2, 2026

La metáfora de las "cuatro turbinas" de la economía

Para explicar la visión estratégica del Poder Ejecutivo sobre el desarrollo del país, el Jefe de Gabinete recurrió a una analogía sobre la matriz productiva nacional:

El motor tradicional: Afirmó que históricamente la Argentina volaba con una sola hélice —el sector agropecuario—, lo que dejaba al país altamente expuesto a crisis climáticas severas como sequías o inundaciones.

Las nuevas tres turbinas: Sostuvo que el actual gobierno encendió otros tres motores fundamentales para asegurar un crecimiento sostenible e ininterrumpido: el petróleo y gas (impulsado por Vaca Muerta), la minería y la industria del conocimiento.

En su balance del "inventario" macroeconómico, ponderó la eliminación del déficit y remarcó el contraste con la etapa anterior, asegurando que la gestión logró sacar a la Argentina de estar "asociada a lo peor del mundo".

Polarización con Axel Kicillof en clave electoral

En el tramo final de su exposición, el ministro coordinador abandonó la agenda técnica para enfocarse directamente en el escenario político y electoral de la provincia de Buenos Aires.

Santilli lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, haciendo alusión a su reciente viaje a Nueva York. En tono irónico, lo tildó como "el mejor jefe de campaña de Milei" y lo acusó de generar desconfianza en los mercados financieros internacionales con sus promesas de revertir las reformas estructurales impulsadas por la administración central.