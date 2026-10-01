Milei en el Coloquio de IDEA: “En 2027 los argentinos elegirán expansión de la riqueza o el fracaso”

En el marco de la apertura del 62° Coloquio de IDEA, el presidente Javier Milei brindó una exposición virtual este miércoles 30 de septiembre desde París, Francia, dirigida a la cúpula ejecutiva reunida en la ciudad de Mar del Plata. Durante su discurso, el jefe de Estado proyectó el rumbo económico de su gestión y fijó una clara postura política de cara a los comicios del año próximo.

En su mensaje al sector empresarial, el mandatario definió el proceso político de 2027 como una encrucijada bisagra para el modelo de desarrollo del país.

"El año que viene los argentinos elegirán entre la expansión de la riqueza más grande de la historia o los modelos que vienen fracasando. Si los argentinos nos acompañan el año que viene, las reformas van a tener una velocidad irrepetible en el mundo", aseveró el Presidente ante el auditorio.

Discurso del Presidente Javier Milei en el 62° Coloquio de IDEA 2026, en Mar del Plata. pic.twitter.com/SRb8d4kwui — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 30, 2026

Chicanas a la oposición y confianza de cara a las urnas

Al ser consultado sobre el armado del mapa electoral y el rol de dirigentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la referente de la izquierda Myriam Bregman, el Presidente desestimó la contienda con duros términos:

Rechazo a la oposición: "¿Qué me importan los que atrasan 100 años y que fracasaron siempre?" , disparó en tono categórico.

Competencia propia: Mantuvo su postura de polarización al remarcar que "mi rival soy yo mismo, es casi insultante tener que debatir con un comunista" .

Respaldo del electorado: Reiteró su convicción sobre el rumbo político al afirmar que no cree que la sociedad decida "ir para atrás", asegurando que el "70% abraza el cambio".

Respaldó el fallo de la Corte Suprema sobre tierras a extranjeros

En otro tramo clave de su intervención virtual, Milei se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la validez del DNU de su administración que desregula la compra de superficies rurales por parte de capitales extranjeros.

"Es decisión de ellos, me parece fantástico que fallen lo que les parezca correcto acorde a la Constitución. No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema", concluyó el Presidente sobre la ratificación del máximo tribunal.

Con estas definiciones, el mandatario nacional cerró su intervención en el foro de IDEA, ratificando la aceleración de su agenda de transformaciones estructurales.