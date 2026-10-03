sábado 03 de octubre de 2026 - Edición Nº4578

Espectáculos | 2 oct 2026

Música

El C Art Media ardió de reggae

Nonpalidece festejó sus 30 años a sala llena y un show a la altura de su prolífica historia con casi tres horas y 36 canciones. Fue el puntapié inicial de una gran gira que llevarán por todo América Latina.

Brillaron Néstor & Cía (foto: Gallo Bluguerman - @gallo_rockpix).
TAGS: MUSICA, REGGAE, ROCK NACIONAL, COMPLEJO C ART MEDIA, NONPA

Tres décadas de historia merecían una celebración a lo grande y Nonpalidece estuvo a la altura. El C Art Media fue escenario de una noche multitudinaria que reunió a distintas generaciones alrededor de la banda y de un show de casi 3 horas y 36 canciones, en una de las fechas más especiales de este aniversario.

Desde el anuncio de esta celebración, la expectativa alrededor no dejó de crecer. Durante las semanas previas, el público fue parte activa del festejo a través de las encuestas que Nonpalidece realizó en sus redes sociales para definir las canciones que formaron parte de la lista final. Y el entusiasmo se hizo sentir desde mucho antes que la banda llegara al escenario.

La previa al show también estuvo a la altura de la celebración. Desde temprano, el C Art Media comenzó a colmarse de público que llegó con sus banderas y con el entusiasmo propio de una fecha tan esperada, anticipando el clima que tendría la noche.

Bajo el concepto de “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”, la banda dio un show a toda potencia, con un repertorio elegido por su propio público y un recorrido por algunos de los grandes clásicos que forman parte de su historia. No faltaron las canciones más celebradas del grupo y el infaltable “Dale, dale Nonpa”.

El festejo del C Art Media fue solo el comienzo de una celebración que continuará durante los próximos meses. Nonpalidece llevará sus 30 años de historia a distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, con una gira aniversario que recorrerá nuevas ciudades y continuará celebrando junto a su público una trayectoria que sigue creciendo.

Además, recientemente anunciaron dos fechas especiales junto a los Paralamas; dos íconos de la música latinoamericana juntos por primera vez en un mismo escenario: el 23 de marzo 2027 en el Movistar Arena, y el 26 de marzo en el Metropolitano en Rosario.

Gira

  • 8 de octubre: Lourdes Music Hall, Bogotá, Colombia.
  • 10 de octubre: Festival Internacional Altavoz, Medellín, Colombia.
  • 24 de octubre: Anexo Berlín, Tigre, Argentina.
  • 31 de octubre: Área Costanera, Quilmes, Argentina.
  • 12 de noviembre: Elvis, Río Cuarto, Argentina.
  • 13 de noviembre: Complejo La Isla, Mendoza, Argentina.
  • 14 de noviembre: Comuna Club, San Luis, Argentina.
  • 20 de noviembre: Complejo Aeropuerto, San Andres de Giles, Junto a NTVG.

  • 21 de noviembre: Club Paraguay, Córdoba, Argentina.
  • 27 de noviembre: Tribus Club de Arte, Santa Fe, Argentina.
  • 16 de enero: Brew House Puerto, Mar del Plata, Argentina.
  • 23 de marzo: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina. 
  • 26 de marzo: Metropolitano, Rosario, Argentina.
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