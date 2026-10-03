El C Art Media ardió de reggae

Tres décadas de historia merecían una celebración a lo grande y Nonpalidece estuvo a la altura. El C Art Media fue escenario de una noche multitudinaria que reunió a distintas generaciones alrededor de la banda y de un show de casi 3 horas y 36 canciones, en una de las fechas más especiales de este aniversario.

Apaguen la IA….. prendan el corazón ♥️ — Nonpalidece (@nonpaoficial) September 10, 2026

Desde el anuncio de esta celebración, la expectativa alrededor no dejó de crecer. Durante las semanas previas, el público fue parte activa del festejo a través de las encuestas que Nonpalidece realizó en sus redes sociales para definir las canciones que formaron parte de la lista final. Y el entusiasmo se hizo sentir desde mucho antes que la banda llegara al escenario.

La previa al show también estuvo a la altura de la celebración. Desde temprano, el C Art Media comenzó a colmarse de público que llegó con sus banderas y con el entusiasmo propio de una fecha tan esperada, anticipando el clima que tendría la noche.

Bajo el concepto de “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”, la banda dio un show a toda potencia, con un repertorio elegido por su propio público y un recorrido por algunos de los grandes clásicos que forman parte de su historia. No faltaron las canciones más celebradas del grupo y el infaltable “Dale, dale Nonpa”.

El festejo del C Art Media fue solo el comienzo de una celebración que continuará durante los próximos meses. Nonpalidece llevará sus 30 años de historia a distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, con una gira aniversario que recorrerá nuevas ciudades y continuará celebrando junto a su público una trayectoria que sigue creciendo.

Además, recientemente anunciaron dos fechas especiales junto a los Paralamas; dos íconos de la música latinoamericana juntos por primera vez en un mismo escenario: el 23 de marzo 2027 en el Movistar Arena, y el 26 de marzo en el Metropolitano en Rosario.

Gira

8 de octubre: Lourdes Music Hall, Bogotá, Colombia.

10 de octubre: Festival Internacional Altavoz, Medellín, Colombia.

24 de octubre: Anexo Berlín, Tigre, Argentina.

31 de octubre: Área Costanera, Quilmes, Argentina.

12 de noviembre: Elvis, Río Cuarto, Argentina.

13 de noviembre: Complejo La Isla, Mendoza, Argentina.

14 de noviembre: Comuna Club, San Luis, Argentina.

20 de noviembre: Complejo Aeropuerto, San Andres de Giles, Junto a NTVG.