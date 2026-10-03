En el marco de su gira internacional por Francia, el presidente Javier Milei dio por finalizada en París la Argentina Week, una cumbre de negocios que reunió a ministros, 13 gobernadores provinciales, empresarios nacionales y líderes de multinacionales europeas. El evento, cuyo cierre formal tuvo lugar en una gala en el primer nivel de la Torre Eiffel, dejó como saldo anuncios de inversión estratégica por un monto superior a los USD 27.000 millones.

Durante su estadía en la capital francesa, Milei mantuvo una reunión bilateral en el Palacio del Elíseo con su par Emmanuel Macron, disertó ante más de 600 inversores en el Château de la Muette (sede de la OCDE) junto al secretario general Mathias Cormann, y recibió la distinción como "economista más influyente" otorgada por el Foro Económico de París.

#Emocionado 🇦🇷🇫🇷 Milei cerró la Argentina Week en París con anuncios de inversión por USD 27.000 millones



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Proyectos millonarios en minería, energía y el RIGI

Los desembolsos anunciados durante la jornada abordan sectores clave como la energía no convencional, la minería de litio y cobre, el agro y la infraestructura:

Inversiones internacionales: TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por cerca de USD 10.000 millones ; Glencore anunció USD 4.000 millones para Agua Rica (Catamarca); Pan American Energy (PAE) y la firma francesa SNF confirmaron un desarrollo conjunto por USD 1.200 millones ; y Eramet sumará USD 350 millones para ampliar el yacimiento Centenario-Ratones.

Nuevos actores y expansión: El grupo LVMH (cuyo CEO Bernard Arnault se reunió con Milei) acordó la adquisición de Vicuña en Catamarca y la ampliación de bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group confirmó la instalación de un hub regional en el país. Por su parte, la cadena Huttopia anunció su desembarco operativo.

Aprobación RIGI en Vaca Muerta: El Comité Evaluador del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP, por una inversión de USD 12.240 millones.

Ciudadanía por Inversión y respaldo político con gobernadores

En el plano institucional y económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron oficialmente el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que permitirá a extranjeros solicitar la residencia y ciudadanía argentina al certificar inversiones de gran escala en el país. El mecanismo estará plenamente operativo durante el cuarto trimestre de 2026.

Asimismo, Milei mantuvo un encuentro de trabajo con los 13 mandatarios provinciales que integraron la comitiva oficial (entre ellos Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Gustavo Sáenz), en el que repitieron el estado de las variables macroeconómicas y consolidaron la agenda de reformas legislativas para el Congreso Nacional.