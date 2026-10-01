Milei se reunió con Macron en París: los anuncios clave

En el marco de su gira oficial por Europa, el presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La cumbre bilateral se inició con un encuentro privado de 40 minutos entre ambos mandatarios y continuó con una mesa de trabajo ampliada enfocada en la atracción de inversiones y el Repaso del programa económico argentino.

Milei asistió acompañado por la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, junto a una delegación de 13 gobernadores y directivos de empresas líderes, tras haber encabezado la apertura de la Argentina Week en la sede de la OCDE.

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. pic.twitter.com/vTBdXboEry — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

Proyección de USD 10.000 millones en energía e hidrocarburos

El eje central de la mesa de trabajo con el sector privado giró en torno a la ampliación de negocios en sectores estratégicos del país:

Petróleo y Gas: Se proyectaron compromisos y acuerdos comerciales por cerca de USD 10.000 millones dirigidos a incrementar la producción en Vaca Muerta.

Minería y Energía: Representantes franceses analizaron las oportunidades del nuevo marco normativo para grandes inversiones.

Presencia empresarial: Participaron referentes como Marcos Bulgheroni (PAE), Horacio Marín (YPF), Martín Migoya (Globant), Manuel Antelo (Car One) y José Luis Manzano.

Compra de buques, submarinos e inteligencia artificial

En el tramo privado de la reunión —que contó con la participación de la primera dama gala, Brigitte Macron—, la agenda estuvo dominada por la agenda tecnológica global y la cooperación en seguridad nacional:

Equipamiento militar: Milei ratificó la decisión de adquirir buques y submarinos de origen francés para reforzar el patrullaje de las costas del Atlántico Sur.

Inteligencia Artificial: Ambos mandatarios intercambiaron miradas sobre el desarrollo de la tecnología y el posicionamiento de Argentina como polo regional de innovación.

Las dudas por el ajuste fiscal y el Tratado Mercosur-UE

A pesar del clima favorable para la llegada de capitales, la delegación francesa planteó observaciones técnicas puntuales sobre el escenario social y político argentino:

Inquietud por la sustentabilidad: Funcionarios de Macron indagaron de forma directa sobre cómo planea el Gobierno sostener el ajuste de las cuentas públicas en el tiempo.

Acuerdo comercial: Aunque el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea formó parte del temario, el Palacio del Elíseo ratificó sus habituales reservas para proteger a su sector agrícola.

Recibimiento militar y homenaje a Napoleón

La llegada de la delegación argentina al Palacio del Elíseo estuvo marcada por el saludo de una fanfarria militar y un cálido abrazo entre los Presidentes en la explanada de acceso.

Horas antes de la cumbre, Milei y su equipo técnico visitaron el complejo histórico de Los Inválidos para recorrer el Museo del Ejército y rendir tributo ante la tumba de Napoleón Bonaparte. La agenda oficial en la capital francesa concluirá con un encuentro junto al economista Philippe Aghion y la entrega de una distinción por parte del Foro Económico de París.