La cadena sojera exige “retenciones cero lo antes posible”

El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Rodolfo Rossi, se refirió al presente del sector, el ingreso de dólares del agro, las perspectivas para la próxima campaña y el impacto de las retenciones sobre la producción.

Cabe mencionar que en septiembre las agroexportadoras liquidaron US$ 3.228 millones, un 17 % más que en agosto y el tercer registro más alto para ese mes en 25 años. Sobre el aporte de la soja, el dirigente sostuvo que “el año viene normal, porque lo que pasa es que el año pasado se hicieron muchos negocios con el tema de la baja de las retenciones”.

“Otros cultivos están progresando, el maíz está muy fuerte en una producción muy grande que se está exportando”, sumó en declaraciones a Canal E.

Asimismo, consignó que “la soja evidentemente lo que ha producido 50 millones de toneladas se va a exportar, se va a hacer un crashing que está muy bien”.

Acto seguido, planteó que la eliminación de los derechos de exportación es una de las principales demandas del sector y vinculó esa medida con una mayor producción y generación de divisas. “Hay que soltar el tema de las retenciones”, afirmó.

“Nosotros apostamos a seguir insistiendo en que las retenciones deben ir a cero lo antes posible de todos los cultivos, y principalmente la soja que sigue totalmente discriminada”, enfatizó el titular de la ACSOJA.

“Lo más importante es que todo vaya a cero lo antes posible, y de esa manera vamos a realmente generar un crecimiento”, reforzó.

Reglamento europeo de deforestación

Consultado por la aplicación de los requisitos europeos para productos libres de deforestación, Rossi precisó que “nosotros necesitamos, en el caso de la soja, un 25 % más o menos de la producción de harina, que es lo que tiene que ir a Europa”.

“El gran miedo que hay acá es que si uno aplica el razonamiento de Europa, hoy es la soja, mañana es el maíz y después será el trigo”, alertó el dirigente.

De todos modos, deslizó que “la crítica que hemos hecho nosotros es considerar al país de riesgo medio cuando consideramos que tenemos todo como para hacerlo de riesgo bajo”.