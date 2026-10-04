Grabois: “Hay que encontrar el para qué y vamos a tener fórmula de acuerdo”

El diputado nacional de Unión y por la Patria y dirigente social, Juan Grabois, consideró que en el peronismo el problema no pasa por la falta de autocrítica y afirmó que habrá una fórmula de acuerdo el año venidero.

“Hay una corriente en todo occidente que asume la idea de que la justicia social es una desviación y que aplicar la violencia sobre los marginados es una buena cosa. Hay una asociación del orden con la represión, no con una economía ordenada. Estamos en una economía antipopular, donde la gente está peor que hace dos años”, introdujo el legislador en declaraciones a La Nación.

Luego reveló que habla “todas las semanas” tanto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que “hay que encontrar el para qué y vamos a tener una fórmula de acuerdo”.

Consultado sobre si en ese esquema incluye a la figura del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, la respuesta fue contundente: “Desde luego”.

Por otra parta, tachó de “idiotez” a las recientes descalificaciones expresadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Axel es una buena persona, un hombre honesto y que intenta trabajar para el bien común. Aunque no lo fuera, no sería el anticristo. Milei representa valores que no son cristianos, pero no es el anticristo”, matizó.

En torno al sector del PJ que apoya la continuidad del equilibrio fiscal, Gabrois fue más allá: “El Estado tiene que invertir mucho en ciencia, salud, educación, discapacidad y tecnología. Y para eso hay que cobrarle al 0,1 % más rico. Estas ideas que yo planteo no son las predominantes en el peronismo. Ojalá hubiera planteos más radicales en el espacio, pero yo veo posturas bastante centristas”.

