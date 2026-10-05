Carlos Bianco advirtió que “se consolida la recesión en la economía argentina”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por su par de Seguridad, Javier Alonso, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. Las autoridades brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial y presentaron iniciativas de la administración de Axel Kicillof.

En primer lugar, Bianco repasó los últimos indicadores económicos y sociales. La actividad industrial registró una caída interanual del 3 % en el acumulado entre enero y agosto, mientras que en agosto la baja mensual fue del 0,3 %; en materia de inversión también se informó una caída interanual del 7,9 % durante agosto; el sector textil registró una baja interanual del 22,6 % durante los primeros siete meses del año y acumula más de 28 mil puestos de trabajo perdidos desde diciembre de 2023.

También consignó que el patentamiento de vehículos cayó un 11,4 % en septiembre y acumula un retroceso del 13 % durante el año; la industria acumula una pérdida de 86.500 empleos y la construcción otros 44.600 desde diciembre de 2023; en cuanto al consumo se informó una nueva caída interanual del 1,1 % en el consumo de los hogares durante agosto, mientras que las ventas de productos lácteos retrocedieron un 3,4 % respecto de julio.

“Todos los indicadores son malos. Esto confirma que se consolida ya la situación de recesión en la economía argentina. Para el presidente Milei está todo bien, no hay ningún problema y cree que la culpa la tienen los que les va mal. Sabemos que no es así, la culpa la tiene quien está a cargo del Ejecutivo nacional, que es Milei, y su equipo económico”, exclamó el titular de la cartera de Gobierno.

A continuación, el funcionario destacó que la provincia de Buenos Aires continúa llevando adelante obra pública pese a la reducción de los recursos disponibles impuesta por los recortes del Gobierno nacional.

En ese sentido, explicó que durante este año ya se lanzaron 87 licitaciones de obra pública por un monto total de $ 741.270 millones. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos concentra 53 de esas licitaciones, por más de $ 500 mil millones.

También se realizaron licitaciones a través de la Dirección Provincial de Vialidad, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), Aguas Bonaerenses (ABSA), el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación.

“El contraste es muy severo. Mientras la Provincia de Buenos Aires hace todo esto, el Gobierno nacional hace cero obra pública y además es una bandera que muestra con orgullo. Nosotros si no podemos hacer más obra pública es debido a la escasez de recursos que hoy tiene la Provincia por los recortes del Gobierno nacional, y no por una cuestión de decisión política”, cerró Bianco.

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Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó los resultados del

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— Gobierno PBA (@BAProvincia) October 5, 2026 " target="_self">operativo desplegado durante la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que reunió a más de 2,7 millones de personas a lo largo del recorrido de 56 kilómetros entre la iglesia de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Luján.

El operativo se extendió desde la madrugada del sábado hasta el domingo a las 13 horas y contó con más de mil efectivos policiales, 165 móviles, motos y personal de caballería, además del trabajo articulado con Defensa Civil y distintas áreas de la Provincia y los municipios.

El ministro también destacó que el operativo constituye un antecedente para la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina. “Una vez más, un fenómeno de millones de personas en la calle reflejando un baño de esperanza y de fe. Celebramos esta actividad y agradecemos el compromiso de los más de 6.500 voluntarios”, señaló Alonso.

A su turno, la directora ejecutiva del OPISU presentó, en el marco del Día Mundial del Hábitat, las principales políticas que desarrolla la Provincia para mejorar las condiciones de vida en barrios populares.

Desde el inicio de la gestión se acumulan 472 obras ejecutadas mediante licitaciones, convenios con municipios y el trabajo de cooperativas integradas por vecinos y vecinas en 309 barrios populares de 82 municipios, que alcanzan a una población de 537.748 personas con una inversión total de $ 565.809.000.000.

“Buscamos sostener un modelo de integración que combine obra pública, políticas sociales, desarrollo productivo y regularización dominial, con una planificación que permita que las intervenciones sean sostenibles en el tiempo”, puntualizó la funcionaria.

Y completó: “Lamentablemente estamos en un contexto de abandono por parte del Gobierno nacional, que genera impactos muy negativos sobre nuestra población, con gran cantidad de obras paradas, otras que no se han podido iniciar y situaciones que ralentizan también nuestra perspectiva de trabajo”.