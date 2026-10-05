Impulsan una ley en el Senado bonaerense para limitar la venta de tierras a extranjeros

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar operativa la derogación de la Ley Nacional de Tierras (dispuesta en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei), el senador provincial Sergio Berni ingresó una iniciativa para resguardar la soberanía territorial en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de ley, titulado “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, se ampara en los artículos 124 de la Constitución Nacional y 28 de la carta magna provincial —que reconocen el dominio originario de los Estados provinciales sobre sus recursos naturales— para frenar la compra irrestricta de parcelas agrícolas e hídricas por parte de capitales internacionales.

“La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ejercer las facultades que le corresponden y defender su territorio”, fundamentó el legislador.

#Soberanía 🇦🇷⚠️ Rechazo malvinero a la extranjerización de tierras: “El pueblo se tiene que expresar en las calles” El presidente del @cecimlaplata, Rodolfo Carrizo, cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la aplicación de la Ley de Tierras y alertó por las consecuencias que podría tener sobre zonas estratégicas del territorio argentino. 📌 Carrizo advirtió por la posibilidad de avanzar sin límites sobre la propiedad extranjera de tierras. 📌 Puso el foco en áreas sensibles como lagos, zonas de frontera, espacios vinculados al mar y la Patagonia. 📌 Recordó que la Ley de Tierras Rurales establecía un límite del 15 % para la extranjerización. 📌 El CECIM impulsa una convocatoria amplia y reclama una movilización popular contra la medida. 💰 El excombatiente también sostuvo que existe preocupación por el interés de grandes capitales en territorios vinculados a proyectos tecnológicos y estratégicos. En ese marco, reivindicó la soberanía como un derecho colectivo y reclamó una respuesta tanto política como social. ⚖️ Además, Carrizo cuestionó que la Corte haya resuelto el planteo sobre la Ley de Tierras mientras continúa pendiente la causa impulsada por el CECIM por las torturas sufridas por soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas. Desde la organización también anticiparon gestiones en el Congreso para debatir el DNU 70/2023. 👉 https://t.co/I2gfgNSkGz 💬 ¿Qué opinás sobre la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras? #Malvinas #Soberanía #LeyDeTierras #CECIM #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 1, 2026

Límites técnicos: tope del 15% y restricciones en la Zona Núcleo

El régimen impulsado retoma los parámetros centrales que fijaba la derogada normativa nacional 26.737:

Techo provincial y municipal: Fija un tope del 15% de titularidad o posesión extranjera sobre la superficie rural total de la Provincia y de cada uno de sus municipios.

Límite por nacionalidad: Establece que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido.

Tope en Zona Núcleo: Determina un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en las regiones productivas más valiosas.

Asimismo, contempla una tutela especial para inmuebles con cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas protegidas, cinturones hortícolas y zonas destinadas a la agricultura familiar.

Disparidad territorial y creación del Registro Provincial

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en la propuesta, existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en suelo bonaerense (2,89% del total). Sin embargo, el mapa expone fuertes asimetrías locales: en Zárate el porcentaje escala al 24,8% y en Campana alcanza el 50,2%.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la iniciativa crea el Registro Provincial de Tierras Rurales, órgano encargado de fiscalizar y auditar a los beneficiarios finales detrás de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, evitando maniobras de elusión.