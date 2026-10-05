lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Política | 5 oct 2026

LEGISLATURA

Impulsan una ley en el Senado bonaerense para limitar la venta de tierras a extranjeros

El senador Sergio Berni presentó un proyecto para frenar la extranjerización rural tras el fallo de la Corte Suprema. Busca fijar un tope del 15% y proteger cuencas hídricas.

Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
TAGS: SENADO BONAERENSE, SERGIO BERNI, CORTE SUPREMA, EXTRANJEROS, LEY DE TIERRAS, EXTRANJERIZACIóN

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar operativa la derogación de la Ley Nacional de Tierras (dispuesta en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei), el senador provincial Sergio Berni ingresó una iniciativa para resguardar la soberanía territorial en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de ley, titulado “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, se ampara en los artículos 124 de la Constitución Nacional y 28 de la carta magna provincial —que reconocen el dominio originario de los Estados provinciales sobre sus recursos naturales— para frenar la compra irrestricta de parcelas agrícolas e hídricas por parte de capitales internacionales.

“La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ejercer las facultades que le corresponden y defender su territorio”, fundamentó el legislador.

Límites técnicos: tope del 15% y restricciones en la Zona Núcleo

El régimen impulsado retoma los parámetros centrales que fijaba la derogada normativa nacional 26.737:

  • Techo provincial y municipal: Fija un tope del 15% de titularidad o posesión extranjera sobre la superficie rural total de la Provincia y de cada uno de sus municipios.

  • Límite por nacionalidad: Establece que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido.

  • Tope en Zona Núcleo: Determina un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en las regiones productivas más valiosas.

Asimismo, contempla una tutela especial para inmuebles con cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas protegidas, cinturones hortícolas y zonas destinadas a la agricultura familiar.

Disparidad territorial y creación del Registro Provincial

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en la propuesta, existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en suelo bonaerense (2,89% del total). Sin embargo, el mapa expone fuertes asimetrías locales: en Zárate el porcentaje escala al 24,8% y en Campana alcanza el 50,2%.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la iniciativa crea el Registro Provincial de Tierras Rurales, órgano encargado de fiscalizar y auditar a los beneficiarios finales detrás de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, evitando maniobras de elusión.

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