Flybondi al borde de la quiebra: pidió el concurso de acreedores

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa una crisis terminal que amenaza con su cierre definitivo. La firma FB Líneas Aéreas S.A. formalizó la presentación de su concurso de acreedores ante la Justicia comercial para intentar reestructurar un pasivo multimillonario y evitar la quiebra de Flybondi. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

La compañía aérea se encuentra en un cese total de operaciones tras acumular 57 días consecutivos sin realizar vuelos comerciales, en medio de un drástico repliegue que la llevó a perder casi la totalidad de su participación en el mercado aéreo argentino.

#Alerta ✈️🚨 Flybondi ante un posible colapso “inédito” en la industria aerocomercial La crisis de Flybondi suma un nuevo capítulo. El periodista especializado Diego Dominelli advirtió que la compañía atraviesa una situación límite, con deudas, conflictos judiciales y una operatoria prácticamente paralizada, en lo que calificó como un escenario “inédito” para la aviación comercial argentina. 📌 Denuncian deudas con proveedores de combustible y una demanda judicial con pedido de quiebra. 📌 La empresa opera con una flota fuertemente reducida y acumula cancelaciones masivas de vuelos. 📌 Miles de pasajeros se vieron afectados por reprogramaciones y suspensiones durante las últimas semanas. 📌 Especialistas advierten que, sin una fuerte inyección de capital, la continuidad de la aerolínea está en serio riesgo. 📉 Según Dominelli, la crisis ya trasciende los problemas operativos habituales y compromete la viabilidad de la empresa. A los inconvenientes financieros se suman conflictos con acreedores, la reducción de la flota disponible y un creciente deterioro de la confianza de los pasajeros, factores que profundizan un escenario de máxima incertidumbre. 😣 Flybondi fue la primera aerolínea low cost del país y llegó a ocupar una porción importante del mercado de cabotaje. Sin embargo, durante los últimos meses registró niveles récord de cancelaciones, una fuerte caída en su participación de mercado y crecientes dificultades para sostener sus operaciones. 👉 https://t.co/wVBWrVHlyl 💬 ¿Creés que el Estado debería intervenir para garantizar la continuidad de Flybondi o dejar que el mercado resuelva la situación? #Flybondi #Aerolíneas #TransporteAéreo #Economía #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) July 14, 2026

Números del colapso: deuda de 120 millones de dólares y flota desmantelada

El pasivo total acumulado por la empresa ronda los 120 millones de dólares. A diferencia de otras compañías del sector, la operadora enfrenta el proceso judicial sin aviones propios ni bienes inmuebles de valor que sirvan como garantía para los acreedores, dado que la totalidad de sus aeronaves operaba bajo contratos de leasing.

La magnitud del parate operativo se refleja en indicadores críticos del sector:

Flota desmantelada: Devolvió 10 aeronaves a las empresas arrendadoras por falta de pago y conserva únicamente 3 aviones parados en el país sin actividad. En el exterior, dos unidades retenidas acumulan deudas de mantenimiento de aeronaves por 5,5 millones de dólares.

Caída reportada por ANAC: Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aerolínea pasó de transportar 254.533 pasajeros en agosto de 2025 (17% del mercado) a registrar apenas 1.865 pasajeros en agosto de 2026 (0,1% del mercado).

Embargos de ARCA, deudas con proveedores y juicios de quiebra

La apertura del concurso preventivo busca congelar los pasivos previos y frenar una ola de embargos judiciales y reclamos pendientes:

Embargos de ARCA y ANAC: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la propia ANAC trabaron embargos sobre las cuentas bancarias de la empresa por deudas fiscales superiores a los 1.500 millones de pesos en cada organismo.

Deudas con proveedores: Mantiene saldos impagos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , la firma de rampa Intercargo y empresas privadas como La Nueva Metropol , que demanda 186 millones de pesos por traslados a Aeroparque y Ezeiza .

Reclamos hoteleros: Acumula pedidos de quiebra particulares, encabezados por el Hotel Presidente, que exige 660 millones de pesos por el alojamiento impago de las tripulaciones.

Pasajeros varados sin reembolso y despidos masivos

El impacto social por la crisis operativa de la empresa afecta de manera directa a usuarios e integrantes del personal: