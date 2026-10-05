lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Economía | 5 oct 2026

Crisis

Flybondi al borde de la quiebra: pidió el concurso de acreedores

La empresa FB Líneas Aéreas S.A. formalizó la presentación judicial para intentar reestructurar una deuda de 120 millones de dólares. Acumula 57 días sin volar, despidos masivos y embargos judiciales.

Flybondi lleva 57 días sin volar y está al borde de la quiebra.
TAGS: DEUDA, FLYBONDI, ARGENTINA, QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES, AERONáUTICA

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa una crisis terminal que amenaza con su cierre definitivo. La firma FB Líneas Aéreas S.A. formalizó la presentación de su concurso de acreedores ante la Justicia comercial para intentar reestructurar un pasivo multimillonario y evitar la quiebra de Flybondi. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

La compañía aérea se encuentra en un cese total de operaciones tras acumular 57 días consecutivos sin realizar vuelos comerciales, en medio de un drástico repliegue que la llevó a perder casi la totalidad de su participación en el mercado aéreo argentino.

Números del colapso: deuda de 120 millones de dólares y flota desmantelada

El pasivo total acumulado por la empresa ronda los 120 millones de dólares. A diferencia de otras compañías del sector, la operadora enfrenta el proceso judicial sin aviones propios ni bienes inmuebles de valor que sirvan como garantía para los acreedores, dado que la totalidad de sus aeronaves operaba bajo contratos de leasing.

La magnitud del parate operativo se refleja en indicadores críticos del sector:

  • Flota desmantelada: Devolvió 10 aeronaves a las empresas arrendadoras por falta de pago y conserva únicamente 3 aviones parados en el país sin actividad. En el exterior, dos unidades retenidas acumulan deudas de mantenimiento de aeronaves por 5,5 millones de dólares.

  • Caída reportada por ANAC: Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aerolínea pasó de transportar 254.533 pasajeros en agosto de 2025 (17% del mercado) a registrar apenas 1.865 pasajeros en agosto de 2026 (0,1% del mercado).

Embargos de ARCA, deudas con proveedores y juicios de quiebra

La apertura del concurso preventivo busca congelar los pasivos previos y frenar una ola de embargos judiciales y reclamos pendientes:

  • Embargos de ARCA y ANAC: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la propia ANACtrabaron embargos sobre las cuentas bancarias de la empresa por deudas fiscales superiores a los 1.500 millones de pesos en cada organismo.

  • Deudas con proveedores: Mantiene saldos impagos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la firma de rampa Intercargo y empresas privadas como La Nueva Metropol, que demanda 186 millones de pesos por traslados a Aeroparque y Ezeiza.

  • Reclamos hoteleros: Acumula pedidos de quiebra particulares, encabezados por el Hotel Presidente, que exige 660 millones de pesos por el alojamiento impago de las tripulaciones.

Pasajeros varados sin reembolso y despidos masivos

El impacto social por la crisis operativa de la empresa afecta de manera directa a usuarios e integrantes del personal:

  • Vuelos cancelados y pasajes congelados: Durante 2026 se registraron 2.400 vuelos cancelados, afectando a más de 383.000 pasajeros perjudicados. La devolución de dinero por tickets aéreos se encuentra paralizada desde enero, y con el marco del concurso preventivo todas las restituciones quedan congeladas por la vía judicial.

  • Conflicto laboral: Cerca de 1.000 familias enfrentan la incertidumbre por el conflicto aeronáutico. La empresa desvinculó a unos 900 trabajadores entre despidos y retiros voluntarios sin abonar indemnizaciones, mientras que el personal restante denuncia sueldos atrasados, liquidaciones impagas y la baja de la cobertura médica.

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