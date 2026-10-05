La Libertad Avanza propone suspender la dieta a los diputados que insulten

En respuesta a los crecientes episodios de violencia dentro del Congreso de la Nación, la diputada mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza - Partido Demócrata) formalizó este lunes 5 de octubre un proyecto de resolución para aplicar sanciones económicas directas a los legisladores que utilicen insultos, agresiones físicas o expresiones denigrantes en el recinto o en comisiones.

La propuesta busca modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para frenar los ataques personales y sentar un precedente punitivo sobre los haberes de los funcionarios.

Suspensión de la dieta: descuentos de $6,3 a $12,7 millones

#Soberanía 🔥🏛️ “Soretes y coimeros”: Grabois se cruzó con libertarios y la pelea siguió con Milei en redes Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados terminó en insultos, empujones y manotazos durante el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Juan Grabois protagonizó un fuerte enfrentamiento con legisladores de La Libertad Avanza y, minutos después, la disputa continuó en redes sociales con la intervención del presidente Javier Milei. 📌 El conflicto comenzó mientras exponía Myriam Bregman, cuando el libertario santacruceño Jairo Guzmán interrumpió con comentarios que provocaron la reacción de Grabois. 📌 El dirigente de Patria Grande se levantó de su banca y encaró al bloque oficialista al grito de “chorros, vendepatria y entregadores”. 📌 La tensión aumentó cuando el diputado libertario Gerardo Huesen calificó a Grabois de “cagón y patotero”: ambos terminaron a los empujones y debieron ser separados por otros legisladores. 📌 Tras viralizarse las imágenes, Milei intervino en X para cuestionar al dirigente opositor y Grabois respondió con nuevas acusaciones contra el Presidente y su Gobierno. 🇦🇷 El episodio ocurrió durante el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, centrado en la cuestión Malvinas y la protección de recursos estratégicos. El debate parlamentario quedó momentáneamente desplazado por el enfrentamiento entre los legisladores. 😡 La discusión se trasladó rápidamente fuera del Congreso. Milei sostuvo que escenas como esa representan lo que enfrenta su Gobierno “a diario”, mientras Grabois respondió acusándolo de encabezar una “banda de chorros, garcas y entregadores”, profundizando el cruce político. 👉 https://t.co/UjVMOznS1J 💬 ¿Qué lectura hacés de este nivel de confrontación dentro del Congreso y su posterior traslado a las redes sociales? #JuanGrabois #JavierMilei #Diputados #Malvinas #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) September 30, 2026

El núcleo del proyecto ataca directamente los ingresos mensuales de los legisladores, estableciendo multas según la gravedad de la falta:

Suspensión de dieta por 1 mes: Se aplicará a quienes emitan insultos , agravios personales o descalificaciones contra otros diputados, autoridades, trabajadores de la Cámara o invitados. Teniendo en cuenta que la dieta actual de un diputado nacional es de $6.339.027,87 , el infractor perderá la totalidad de ese ingreso.

Suspensión de dieta por 2 meses: Se reservará para casos de reincidencia, intimidaciones, amenazas o agresiones físicas. En este escenario, la multa económica alcanzará casi los $12,7 millones.

El detonante: gritos, empujones y el escándalo por Malvinas

La presentación de este proyecto de resolución se aceleró tras los graves incidentes ocurridos a fines de septiembre durante un plenario de comisiones en la Cámara Baja.

Mientras se debatía la ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas, la sesión derivó en un clima de tensión con acusaciones de "cagón" y "vendepatria", culminando en forcejeos en los pasillos. El cruce principal involucró al dirigente Juan Grabois —sobre quien pesan pedidos de expulsión de su banca por parte del oficialismo— y a los diputados libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen.

Inmunidad de opinión y respaldo de la Constitución Nacional

Para evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad por censura o coacción, la iniciativa se ampara de forma explícita en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que garantiza la inmunidad de opinión parlamentaria.

El texto aclara que la confrontación ideológica y los discursos vehementes no sufrirán ningún tipo de multa: "No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal", enfatizó Mercedes Llano, remarcando que el objetivo exclusivo es erradicar la violencia verbal y física de la labor legislativa.