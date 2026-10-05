lunes 05 de octubre de 2026 - Edición Nº4580

Política | 5 oct 2026

CONGRESO

La Libertad Avanza propone suspender la dieta a los diputados que insulten

La iniciativa impulsada por la diputada Mercedes Llano busca sancionar con hasta dos meses sin cobrar —equivalente a $12,7 millones— a quienes recurran a agresiones verbales o físicas. El detonante fue el reciente escándalo en el debate por Malvinas.

Cámara de Diputados de la Nación.
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En respuesta a los crecientes episodios de violencia dentro del Congreso de la Nación, la diputada mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza - Partido Demócrata) formalizó este lunes 5 de octubre un proyecto de resolución para aplicar sanciones económicas directas a los legisladores que utilicen insultosagresiones físicas o expresiones denigrantes en el recinto o en comisiones.

La propuesta busca modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para frenar los ataques personales y sentar un precedente punitivo sobre los haberes de los funcionarios.

Suspensión de la dieta: descuentos de $6,3 a $12,7 millones

El núcleo del proyecto ataca directamente los ingresos mensuales de los legisladores, estableciendo multas según la gravedad de la falta:

  • Suspensión de dieta por 1 mes: Se aplicará a quienes emitan insultos, agravios personales o descalificaciones contra otros diputados, autoridades, trabajadores de la Cámara o invitados. Teniendo en cuenta que la dieta actual de un diputado nacional es de $6.339.027,87, el infractor perderá la totalidad de ese ingreso.

  • Suspensión de dieta por 2 meses: Se reservará para casos de reincidencia, intimidaciones, amenazas o agresiones físicas. En este escenario, la multa económica alcanzará casi los $12,7 millones.

El detonante: gritos, empujones y el escándalo por Malvinas

La presentación de este proyecto de resolución se aceleró tras los graves incidentes ocurridos a fines de septiembre durante un plenario de comisiones en la Cámara Baja.

Mientras se debatía la ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas, la sesión derivó en un clima de tensión con acusaciones de "cagón" y "vendepatria", culminando en forcejeos en los pasillos. El cruce principal involucró al dirigente Juan Grabois —sobre quien pesan pedidos de expulsión de su banca por parte del oficialismo— y a los diputados libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen.

Inmunidad de opinión y respaldo de la Constitución Nacional

Para evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad por censura o coacción, la iniciativa se ampara de forma explícita en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que garantiza la inmunidad de opinión parlamentaria.

El texto aclara que la confrontación ideológica y los discursos vehementes no sufrirán ningún tipo de multa: "No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal", enfatizó Mercedes Llano, remarcando que el objetivo exclusivo es erradicar la violencia verbal y física de la labor legislativa.

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