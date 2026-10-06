“Alguien en el mundo”: postales de la década más rabiosa de Charly García

Editorial Vademécum y RGS Music presentan Alguien en el mundo: 10 años en el planeta Say No More, una recopilación de las fotografías de Charly García durante una década, capturadas por Maxi Vernazza.

La obra -ya disponible en disquería RGS (Avenida Corrientes 5233) y a través de Mercado Libre- tendrá su presentación el sábado 24 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo (Avenida Triunvirato 4444, con entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala y se contará con la presencia del propio Vernazza y de sus colegas Andy Cherniavsky y Nora Lezano.

Los años más disruptivos del genio

“Son fotos de mi época Say No More más rabiosa. Era otra etapa mía, pero lo que me gusta es que quedó documentada. Digamos que en aquel momento mi locura se volvió arte. Así que, por un lado, no quiero volver a esa etapa, pero por otro lado estoy orgulloso”, supo decir García.

En julio de 1998, el fotógrafo Maxi Vernazza ingresó por primera vez a la casa de Charly García para cumplir con un encargo periodístico. Vernazza no lo sabía en ese momento, pero desde entonces su vida profesional incorporaría un capítulo único: documentar la existencia de Charly García.

El círculo que se inició de manera fortuita en aquel lejano 98, ahora se cierra, casi treinta años más tarde, con la publicación de este libro memorable.

Alguien en el mundo es el registro de una década (1998-2008) fotografiando a un Charly García sumergido en aquella invención absolutamente polisémica: el concepto Say No More, el ideal estético que atravesó la vida y la obra del músico argentino más importante de los últimos cincuenta años.

Vernazza fotografió a Charly en los más diversos ámbitos: en su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, de vacaciones en la Costa Atlántica, en limusinas, en el escenario de Obras Sanitarias, el Teatro Colón y el Luna Park, a bordo de una avioneta a hélice yendo a tocar al Cosquín Rock, en un plató televisivo con Diego Maradona, en la Casa Rosada, en el Faena, en el Alvear, en un estudio hogareño en Palermo Viejo y en un mega estudio del Soho neoyorkino.

Luego de un largo proceso de selección de material (casi dos mil fotos, entre analógicas y digitales), Vernazza entregó un libro de una belleza singular y un documento insoslayable para entender estos diez años en la vida de García.

Alguien en el mundo constituye un acercamiento único al universo Say No More a través del ojo de uno de los fotógrafos que vivió en fila 1 aquella película incomparable: la vida y obra de Charly de fines del siglo XX y principios del XXI.

Esta edición limitada cuenta con 260 fotos impresas en papel de alto gramaje a lo largo de 240 páginas de un libro tapa dura.

