martes 06 de octubre de 2026 - Edición Nº4581

Policiales y Judiciales | 6 oct 2026

Violencia de género

Detuvieron en Saladillo a la bestia humana que golpeaba a su pareja mientras le borraba contactos

Se trata de Rodrigo Daniel Carrica, quien fue arrestado este lunes por la tarde por orden de la Justicia de Azul. La golpiza había sido en Tapalqué y quedó registrada en un video registrado por la propia víctima.

La captura.
TAGS: VIOLENCIA DE GENERO, SALADILLO, TAPALQUE, RODRIGO CARRICA

El violento Rodrigo Daniel Carrica, quien quedó registrado en un video en Tapalqué mientras golpeaba a su pareja y le eliminaba contactos de sus redes sociales , fue arrestado y detenido este lunes por la tarde en Saladillo.

Vale consignar que la captura fue solicitada por el fiscal el titular de la UFI N° 1 de Azul, Marcelo Fernández, y ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 del mismo Departamento Judicial.

La medida se concretó luego de que la causa avanzara y cambiara la calificación legal con la que se había iniciado el expediente, ya que Carrica ahora está acusado de amenazas agravadas por el uso de arma en dos hechos, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en otros dos episodios y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real.

Tras su captura, quedó alojado en una comisaría de Saladillo y este martes será indagado por la Justicia.

“Es lo que vos te merecés”

En la filmación captada por la víctima, mientras intentaba cubrirse del ataque, se observa a Carrica propinándole golpes de mano abierta en forma consecutiva. Ante las suplicas desesperadas de la mujer para que detuviera la agresión, el acusado le espetó: “Qué no te voy a pegar, hija de puta. Es lo que vos te merecés”.

La víctima, Agustina, decidió difundir las imágenes ante el silencio y la falta de respuestas de las autoridades locales:

  • Petición de impunidad: En declaraciones televisivas, la joven reveló que la familia del acusado la contactó para ofrecerle dinero a cambio de no radicar la denuncia.
  • Perimetral tras la viralización: La Justicia bonaerense recién emitió una orden de restricción de acercamiento luego de que el material audiovisual tomara alcance mediático nacional.

Antes de la detención de Carrica, la víctima brindó una entrevista televisiva en la que relató otros episodios de violencia que sufrió durante la relación.

“Cualquier discusión era para los golpes”, aseguró la mujer y luego reveló que, si se encontraba con amigas, Carrica posteriormente se lo recriminaba y la golpeaba. “Él me decía que me iba a cortar en pedacitos y me iba a comer”, graficó en diálogo con Desayuno Americano.

Y sumó: “Yo tengo miedo que él venga, me mate, se mate él y quede todo así... Que me haga cosas inimaginables”.

Finalmente, expresó que Carrica ingresaba a su casa y rompía objetos delante de su hijo de 5 años, quien le pedía que se detuviera y también reveló que este sujeto la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla, pues “se excitaba” con la violencia.

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