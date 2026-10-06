Detuvieron en Saladillo a la bestia humana que golpeaba a su pareja mientras le borraba contactos

El violento Rodrigo Daniel Carrica, quien quedó registrado en un video en Tapalqué mientras golpeaba a su pareja y le eliminaba contactos de sus redes sociales , fue arrestado y detenido este lunes por la tarde en Saladillo.

Vale consignar que la captura fue solicitada por el fiscal el titular de la UFI N° 1 de Azul, Marcelo Fernández, y ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 del mismo Departamento Judicial.

La medida se concretó luego de que la causa avanzara y cambiara la calificación legal con la que se había iniciado el expediente, ya que Carrica ahora está acusado de amenazas agravadas por el uso de arma en dos hechos, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en otros dos episodios y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real.

Tras su captura, quedó alojado en una comisaría de Saladillo y este martes será indagado por la Justicia.

“Es lo que vos te merecés”

En la filmación captada por la víctima, mientras intentaba cubrirse del ataque, se observa a Carrica propinándole golpes de mano abierta en forma consecutiva. Ante las suplicas desesperadas de la mujer para que detuviera la agresión, el acusado le espetó: “Qué no te voy a pegar, hija de puta. Es lo que vos te merecés”.

#ViolenciaDeGénero 😡📹 Lacra golpeó a su pareja y le borró sus contactos varones de redes en Tapalqué: Fue filmado Un nuevo hecho de violencia de género se dio a conocer en las últimas horas en Tapalqué, donde una mujer logró filmar a su pareja mientras la golpeaba brutalmente y al mismo tiempo le borraba sus contactos varones y eliminaba posteos suyos de redes sociales. 📌 El caso se dio a conocer en las últimas horas y rápidamente se viralizó por la v1olencia de las imágenes. 📌 El violento, identificado, nunca fue detenido y camina libremente por las calles de esta ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires. 📌 El fiscal que entiende en la causa es Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Azul. 📌 La víctima, Agustina R., dio a conocer el hecho tras recibir silencio de parte de la Justicia bonaerense. 🗣️ En declaraciones televisivas, Agustina relató que la familia y la propia Justicia protegen a esta lacra inmunda, y que la madre del acusado le ofreció dinero para que no lo denunciara. 👨🏽‍⚖️ Agregó que la Justicia le dictó una orden de restricción perimetral en las últimas horas, tras la viralización de las imágenes a nivel nacional. 💬 ¿Qué te parece que hay que hacer con este tipo de sujetos violentos? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #Violencia #agression #Tapalqué #Justicia #Inseguridad #Desprotección #PBA #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 3, 2026

La víctima, Agustina, decidió difundir las imágenes ante el silencio y la falta de respuestas de las autoridades locales:

Petición de impunidad : En declaraciones televisivas, la joven reveló que la familia del acusado la contactó para ofrecerle dinero a cambio de no radicar la denuncia.

: En declaraciones televisivas, la joven reveló que la familia del acusado la contactó para ofrecerle dinero a cambio de no radicar la denuncia. Perimetral tras la viralización: La Justicia bonaerense recién emitió una orden de restricción de acercamiento luego de que el material audiovisual tomara alcance mediático nacional.

Antes de la detención de Carrica, la víctima brindó una entrevista televisiva en la que relató otros episodios de violencia que sufrió durante la relación.

“Cualquier discusión era para los golpes”, aseguró la mujer y luego reveló que, si se encontraba con amigas, Carrica posteriormente se lo recriminaba y la golpeaba. “Él me decía que me iba a cortar en pedacitos y me iba a comer”, graficó en diálogo con Desayuno Americano.

Y sumó: “Yo tengo miedo que él venga, me mate, se mate él y quede todo así... Que me haga cosas inimaginables”.

Finalmente, expresó que Carrica ingresaba a su casa y rompía objetos delante de su hijo de 5 años, quien le pedía que se detuviera y también reveló que este sujeto la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla, pues “se excitaba” con la violencia.