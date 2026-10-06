Lemoine y Milei atacaron a otro periodista: “Le gusta encararse pendejos” y “Mierdanesio”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, atacó al periodista Luis Novaresio por haberla señalado como instigadora de una agresión en la Cámara baja, en tanto que sus palabras fueron luego potenciadas por el presidente, Javier Milei, siempre a través de redes sociales.

En un video que publicó como “mensaje para los periodistas en general pero en especial para Luis Novaresio”, la parlamentaria oficialista exclamó: “Te estás quejando porque el Presidente te puteó en Twitter, pero en uno de los programas con mayor visibilidad del país me acusaste a mí de haber agredido a alguien cuando yo fui la víctima de la agresión y todos los pelotudos que estaban en esa mesa de mierda decían lo mismo”.

“¿Vos sabés lo que es vivir a merced de lo que periodistas decidan inventar un relato sobre tu vida y lo repitan una y otra vez y no tener el alcance que tenés vos? No puedo ir al Congreso a hacer alocuciones para desmentir porque mi tarea es otra. Desde hace tres años soy víctima de difamaciones e insultos. Entonces, un poco de grandeza, un poco de humildad, pedí disculpas”, anexó Lemoine.

También se preguntó “cuántas veces creen que lo hizo durante su carrera” pero deslizó que “la gente los va a ver menos y les van a creer menos, un periodista que no dice la verdad no sirve”.

“Vas a terminar siendo irrelevante, pero terminá con grandeza, corregite, bregá por la verdad, sean honestos. Serás un buen entrevistador, por fuera de eso no te importa la verdad”, insistió la diputada de LLA.

“¿Te molestaría que diga ‘Novaresio es un viejo verde que le gusta encararse pendejos, que da asco lo que hace’? ¿Te gustaría que diga eso porque me encontré con gente que me lo contó y que lo diga irresponsablemente como si fuera cierto? No lo voy a hacer, no soy como vos, lo diría si tuviese las pruebas”, remató.

Acto seguido, el presidente Milei reposteó el video de Lemoine y sumó: “Acomodando a la mierda humana mal cagada de Mierdanecio”.

ACOMODANDO A LA MIERDA HUMANA MAL CAGADA DE MIERDANECIO — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026

Vale mencionar que esta andanada de ataques verbales se da luego de que el propio oficialismo haya presentado un proyecto propone suspender la dieta a los diputados que insulten.

La iniciativa de la mendocina Mercedes Llano es en respuesta a los crecientes episodios de violencia dentro del Congreso de la Nación y contempla a quienes utilicen insultos, agresiones físicas o expresiones denigrantes en el recinto o en comisiones.



