Caputo confirmó la privatización de más de 3.900 km de rutas nacionales

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó la firma de los contratos para la toma de posesión de los ocho tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. De esta manera, el Estado nacional transfirió la explotación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a empresas del sector privado.

"Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina", celebró el titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales, destacando que con este traspaso el país alcanza los 9.000 kilómetros de rutas bajo gestión 100% privada.

Las empresas adjudicatarias y los 8 tramos concesionados

Según precisó Vialidad Nacional, a partir del miércoles 7 de octubre las firmas ganadoras asumirán el control operativo de los corredores clave del centro, norte, litoral y cuyo:

Tramo Centro (682 km - RN 9, 19 y 34 | Santa Fe y Córdoba): Operado por COVICEN S.A.

Tramo Centro Norte (536 km - RN 34 | Santa Fe y Santiago del Estero): Gestionado por AUTOVÍA AL NORTE S.A.U.

Tramo Noroeste (597 km - RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 | Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy): A cargo de AUTOVÍA DEL NOA S.A.

Tramo Litoral (547 km - RN 12 y 16 | Corrientes y Chaco): Administrado por CORREDOR LITORAL S.A.

Tramo Noreste (456 km - RN 12 y 105 | Corrientes y Misiones): Bajo la operación de CAMINO SELVA S.A.

Tramo Chaco–Santa Fe (497 km - RN 11 | Santa Fe y Chaco): Asumido por VÍAS DEL PARANÁ MEDIO S.A.

Tramo Mesopotámico (276 km - RN 12 y 18 | Entre Ríos): A cargo de MESOPOTÁMICO S.A.

Tramo Cuyo (329 km - RN 7 | Mendoza): Operado por CAMINOS DEL ACONCAGUA.

Fin de los subsidios estatales y nuevo esquema de financiamiento

El nuevo modelo implementado por la gestión nacional elimina la intervención económica del Tesoro para la conservación vial. Bajo este esquema, las compañías privadas financiarán de manera integral las tareas de repavimentación, señalización y mantenimiento.

En tanto, Vialidad Nacional mantendrá el rol de fiscalizar el cumplimiento de los estándares de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas en los contratos.

"Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece", concluyó el ministro Caputo.