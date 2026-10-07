Filmus contra la Ley de Defensa de la Soberanía: Apuntó que el enfoque militar favorece al Reino Unido

La Cámara de Diputados de la Nación retomó este martes el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. Durante la jornada expuso el exdiputado y exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus, quien pidió más tiempo para tratar el proyecto y advirtió sobre las consecuencias diplomáticas de la iniciativa.

“No hay urgencia para aprobar esta ley porque vale la pena dedicarle más tiempo para que el debate sea una política de Estado”, afirmó Filmus en el inicio de su intervención ante los legisladores.

📑​​| Defensa Nacional; Legislación Penal; Relaciones Exteriores y Culto 📌 Invitados disertarán sobre los lineamientos del proyecto. ¡Seguí la transmisión en vivo desde las 15.30h! https://t.co/ifxgZhsKds https://t.co/YF0tCEWMc5 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 6, 2026

Apoyo al aumento de multas por recursos naturales

En su exposición, el exfuncionario coincidió con la necesidad de fortalecer el marco punitivo para evitar el saqueo de los recursos naturales en aguas jurisdiccionales:

Protección de recursos: Respaldó “profundizar las multas y la defensa” en el Atlántico Sur.

Control de hidrocarburos: Destacó la importancia de evitar que “se lleven el petróleo y los hidrocarburos que son de los argentinos”.

La advertencia sobre Malvinas y la base militar británica

Pese a apoyar las sanciones económicas, Filmus alertó en declaraciones a ANDigital sobre los artículos de la ley referidos a la seguridad interior y el riesgo de abandonar el canal diplomático en el reclamo por las Islas Malvinas.