“Amanerados y corruptos”: el biógrafo de Milei rechazó a la Iglesia y al “hereje Bergoglio”

El conferencista libertario, Nicolás Márquez, salió al cruce de las críticas de la Iglesia Católica a la realidad social argentina y aprovechó para cuestionar también a la figura del fallecido Papa Francisco,

“La Iglesia Católica (o lo que queda de ella) tras el bochornoso ‘papado’ del hereje Bergoglio, es hoy una institución dirigida por amanerados, izquierdistas y corruptos disfrazados con sotana”, fustigó el biógrafo del presidente Javier Milei.

Y al aludir al arzobispo de Buenos Aires, planteó que “el sorete de (Jorge) García Cuerva es un fiel reflejo de ese turbio estado de situación”.

La Iglesia Católica (o lo que queda de ella) tras el bochornoso "papado" del hereje Bergoglio, es hoy una institución dirigida por amanerados, izquierdistas y corruptos disfrazados con sotana: el sorete de García Cuerva es un fiel reflejo de ese turbio estado de situación. https://t.co/7FZDHdjeH5 — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) October 4, 2026

Estos cuestionamientos del autor de Milei, la revolución que no vieron venir se dan tras la postura de la cúpula eclesiástica argentina, en la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Además, se inscriben en la línea de insultos proferidos por el entonces panelista Javier Milei, quien en 2020 tachó de “imbécil” al entonces Sumo Pontífice Jorge Bergoglio y lo acusó de ser “el representante del maligno en la Tierra”.

Dos años después, ya en plena campaña presidencial, Milei supo decir que Francisco siempre está “parado del lado del mal”, además de que “tiene afinidad por los comunistas asesinos” y “viola los diez mandamientos al defender la justicia social”.

