Scaloni se quebró por Messi: “Nos deja un legado increíble”

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no ocultó su emoción tras el partido que significó la despedida del capitán Lionel Messi del equipo nacional.

“Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de estar con él”, enfatizó el DT.

Y resaltó: “Las lágrimas son porque se me vienen a la cabeza muchas cosas. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”.

“Estamos con gente joven, ahora esto sigue, pero la sensación de tener a él (Messi) de tu lado es incomparable. Es difícil de hacerlo entender, por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”, ensalzó.

Acto seguido, puso de relieve que “la única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”.

“Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, no lo tenés; pero sí tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas, entre todos”, matizó.

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Finalmente, consideró que “no habrá nada igual en los terrenos de juego. Le estamos agradecido por todo lo que nos ha dado, lo que nos deja. El legado que deja es increíble”.