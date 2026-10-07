Pablo Juliano alertó por el riesgo de una “Argentina para unos pocos”

El diputado nacional de la UCR-Democracia para Siempre, Pablo Juliano, respaldó la sesión especial convocada para el 15 de octubre y advirtió por el impacto del decreto libertario que modificó más de 60 leyes en tren de avanzar hacia “una Argentina para unos pocos”.

El legislador opositor explicó que la sesión especial no se limitará exclusivamente al DNU y que también contempla otros temas que, según afirmó, forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad.

“Nosotros hemos solicitado tratar en una sesión especial discapacidad, endeudamiento familiar, todos los temas que están arriba de la mesa de los argentinos”, puntualizó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, puso el foco en uno de los aspectos del decreto que considera especialmente preocupante: la modificación de normas vinculadas con la extranjerización de tierras. “Quedó dando vuelta un artículo dentro de este DNU, que es el artículo 153”, afirmó el legislador, quien remarcó que el decreto “reforma más de 60 leyes”.

“Lo que acá están buscando es llevar a cabo un plan que nosotros ya lo habíamos contado, es la Argentina para unos pocos, es la Argentina de una concentración”, lamentó Juliano.

En tanto, expuso que “para hacer una ley tenés que pasar por las dos cámaras. El Senado ya rechazó el decreto 70/23 y está plenamente vigente. Es una inseguridad jurídica nunca antes vista”.

“Varios salimos desde el primer minuto a criticar la técnica de lo ómnibus. Esto que te meto de todo adentro, no puedo tocar nada”, recordó, aunque consignó que “eramos pocos los que en aquel verano del 24 ya señalábamos que esto iba a suceder”.

En igual tesitura, puso de relieve que “si vos querés refundar la Argentina, hay cosas que no tenés que tocar”.

“No hay que jugar el campeonato de ganarle a nadie, acá lo que hay que hacer es que nosotros tenemos que cumplir nuestra misión para tratar de evitar en lo posible que se nos escape la Argentina de las manos”, alertó.

Finalmente, enfatizó: “O la cuidamos entre todos a la Argentina y tenemos una mirada más allá de las circunstancias en las que estamos atravesando o se va a… y realmente creo que en definitiva puede que en algún momento sea tarde”.

