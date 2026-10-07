Política | 7 oct 2026
REFORMA CONTRAVENCIONAL
Jorge Macri anunció cárcel para trapitos y multas récord por alcoholemia
El jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura la reforma integral del Código Contravencional. El proyecto fija hasta 90 días de arresto para cuidacoches reincidentes, multas de más de $7 millones por conducir ebrio y el fin de la probation para adultos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó y envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional. La propuesta busca endurecer el régimen para reincidentes, aplicar sanciones monetarias récord y sumar nuevas figuras ligadas a los delitos urbanos y digitales.
“No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden”, aseveró Jorge Macri durante la presentación oficial.
NUEVO CÓDIGO CONTRAVENCIONAL. No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden. https://t.co/pRKfCYLOjr— Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2026
Tolerancia cero a los "trapitos" y multas récord por alcoholemia
Entre los puntos de mayor impacto del paquete enviado al parlamento porteño se destaca el endurecimiento sobre las faltas habituales en la vía pública:
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Arresto a cuidacoches: Se fija una pena de hasta 90 días de arresto para los "trapitos" o cuidacoches reincidentes.
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Multas por alcoholemia: Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes tendrá sanciones económicas que superarán los $7 millones.
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Venta ilegal masiva: Se establecen multas de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.
Fin de la probation y recargos para reincidentes
Para garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones, la norma elimina los beneficios procesales tradicionales para los mayores de edad:
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Sin condenas en suspenso ni probation: Se excluye la suspensión del proceso a prueba para adultos; las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva.
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Escala para reincidentes: Se crea un registro específico donde la primera reincidencia aumentará las penas un 50%, la segunda un 66,6% y la tercera alcanzará un recargo del 100%, perdiendo además la posibilidad de acceder al arresto domiciliario.
Imputabilidad desde los 14 años y nuevas figuras digitales
La reforma contempla además la imputabilidad contravencional a partir de los 14 años, bajo un esquema socioeducativo sin detención carcelaria pero con asistencia obligatoria a programas, tareas comunitarias y reparación del daño.
A su vez, se tipifican sanciones específicas para las estafas digitales (phishing), la venta no autorizada de datos personales, el acoso callejero y el uso de inhibidores de señal para robos automotores.