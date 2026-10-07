Jorge Macri anunció cárcel para trapitos y multas récord por alcoholemia

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó y envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional. La propuesta busca endurecer el régimen para reincidentes, aplicar sanciones monetarias récord y sumar nuevas figuras ligadas a los delitos urbanos y digitales.

“No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden”, aseveró Jorge Macri durante la presentación oficial.

NUEVO CÓDIGO CONTRAVENCIONAL. No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden. https://t.co/pRKfCYLOjr — Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2026

Tolerancia cero a los "trapitos" y multas récord por alcoholemia

Entre los puntos de mayor impacto del paquete enviado al parlamento porteño se destaca el endurecimiento sobre las faltas habituales en la vía pública:

Arresto a cuidacoches: Se fija una pena de hasta 90 días de arresto para los "trapitos" o cuidacoches reincidentes.

Multas por alcoholemia: Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes tendrá sanciones económicas que superarán los $7 millones .

Venta ilegal masiva: Se establecen multas de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.

Fin de la probation y recargos para reincidentes

Para garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones, la norma elimina los beneficios procesales tradicionales para los mayores de edad:

Sin condenas en suspenso ni probation: Se excluye la suspensión del proceso a prueba para adultos; las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva .

Escala para reincidentes: Se crea un registro específico donde la primera reincidencia aumentará las penas un 50%, la segunda un 66,6% y la tercera alcanzará un recargo del 100%, perdiendo además la posibilidad de acceder al arresto domiciliario.

Imputabilidad desde los 14 años y nuevas figuras digitales

La reforma contempla además la imputabilidad contravencional a partir de los 14 años, bajo un esquema socioeducativo sin detención carcelaria pero con asistencia obligatoria a programas, tareas comunitarias y reparación del daño.

A su vez, se tipifican sanciones específicas para las estafas digitales (phishing), la venta no autorizada de datos personales, el acoso callejero y el uso de inhibidores de señal para robos automotores.